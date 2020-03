BERLIN (Dow Jones)--Europäische Wirtschaftswissenschaftler haben sich angesichts der Corona-Krise für ein Anzapfen des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ausgesprochen. Es bestehe das Risiko, dass die Eurozone den USA und Großbritannien in ihrer Antwort auf die Rezession "hinterherhinkt, mit schädlichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen", heißt es in dem gemeinsamen Aufsatz der 13 Ökonomen. Deshalb brauche es eine gemeinsame Corona-Kreditlinie des ESM.

Mit dieser ließen sich "die Risiken für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität aller EU-Länder effektiv verringern", erklärte Co-Autor und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Die Kreditlinien müssten allerdings eine sehr lange Dauer und nur geringe Auflagen haben.

Eurobonds, wie sie etwa als "Corona-Bonds" von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen wurden, seien zwar ein ebenfalls effektives Mittel, betonte Fratzscher. "Im Gegensatz zur Kreditlinie könnten Eurobonds aber nicht schnell genug eingeführt und wirksam werden."

Die Ökonomen - unter anderem aus Frankreich, Spanien, den Niederlanden oder Portugal - fordern in ihrem Aufsatz auch Transparenz und Solidarität. So dürften die Empfänger von ESM-Krediten das Geld nur für die Bekämpfung der Lungenkrankheit Covid-19 und ihrer wirtschaftlichen Folgen ausgeben. Ein Mangel an Kooperation in dieser Krise würde "ein sehr negatives Signal" senden, "möglicherweise fatal für den europäischen Gedanken", heißt es in dem Aufsatz.

Der ESM hat derzeit 410 Milliarden Euro, was 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Euroraum entspricht.

March 24, 2020 05:55 ET (09:55 GMT)

