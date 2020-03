BERLIN (Dow Jones)--Die SPD besteht beim Corona-Rettungsfonds auf Nachbesserungen. Nach Spiegel-Informationen will die SPD sicherstellen, dass Unternehmen, bei denen sich der Staat mit Mitteln aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beteiligt, keine Boni an ihre Manager und Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen. Des Weiteren sollen die Gehälter des Vorstands in solchen Firmen auf maximal 500.000 Euro im Jahr gedeckelt werden, so das Nachrichtenmagazin.

Entsprechende Formulierungen planen die Wirtschaftsexperten der SPD in ihrer Fraktionssitzung zu beschließen. "Wir müssen sicherstellen, dass solche staatlichen Beteiligungen nicht für hohe Vorstandsbezüge oder Dividenden missbraucht werden", sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Bernd Westphal, dem Spiegel. Das könne man den Bürgern nur schlecht erklären.

Der niedersächsische Sozialdemokrat will sich dabei an den Regelungen in der Finanzkrise 2008/2009 orientieren. "Als sich der Staat zum Beispiel bei der Commerzbank beteiligt hat, haben wir das auch an klare Kriterien geknüpft", sagte er. Westphal hofft darauf, eine diese Veränderungen im WSF, der mit insgesamt 600 Milliarden Euro ausgestattet werden soll, in der großen Koalition durchzusetzen.

Das Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) solle Formulierungsvorschläge machen. Am Ende müssen die beiden Fraktionsvorsitzenden von SPD und Union sich darauf einigen, die Änderungen zu übernehmen oder nicht. Über das Gesetzespaket gegen die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft soll bereits am Mittwoch im Bundestag abgestimmt werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 06:05 ET (10:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.