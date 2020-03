Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Ausreichung der von der Regierung über ihre Förderbank KfW zugesagten Fördermittel für Unternehmen wegen der Corona-Krise ist nach Angaben der Sparkassen gut angelaufen. "Die deutschen Sparkassen stellen am ersten Tag der Corona-Förderprogramme ein sehr hohes Aufkommen an Informationswünschen und Beratungsbedarfen betroffener Unternehmen fest", teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit. "Bisher sind keinerlei Verzögerungen im Bearbeitungsablauf erkennbar."

Alle Bearbeitungszeiten seien erheblich beschleunigt und "mit neuen schnellen digitalen Antragsstrecken ausgelegt" worden. "Die hohen Anfragezahlen werden kurzfristig in eine hohe Zahl von Kreditanträgen münden", betonte der DSGV. In besonders dringlichen Fällen seien Sparkassen bereits für Förderinstitute in Vorleistung getreten und hätten unmittelbar Förderkredite ausgezahlt, obwohl ihr die entsprechenden Deckungsmittel von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erst zeitverzögert zur Verfügung gestellt würden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 06:34 ET (10:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.