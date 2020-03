Genf (www.anleihencheck.de) - Die gegenwärtige Finanz- und bald auch Wirtschaftskrise begann mit einem Makroschock, so die Experten von Unigestion.Dieser habe zu einer finanziellen Marktkorrektur geführt, eine Flucht in Liquidität ausgelöst und ein erhebliches systemisches Risiko verursacht. Obwohl diese Abfolge ähnlich wie bei früheren Krisen erscheine, darunter auch die berüchtigtste Krise der Nachkriegszeit - nämlich die Globale Finanzkrise von 2008 - seien die Experten von Unigestion der Meinung, dass es wesentliche Unterschiede gebe, die in Betracht gezogen werden müssten. Diese Unterschiede würden andere Maßnahmen für die Wirtschaft und die Märkte erfordern, zumal der Durchschnittsanleger jetzt in Richtung Cash fliehe: Deshalb könnte zu der Wirtschaftskrise noch eine Liquiditätskrise hinzukommen, die in die Defensive zwinge. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...