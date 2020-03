Die Vermietung Nextmove bietet neben der Miete nun auch ein Elektroauto-Abo zum Fixpreis an. Mit einem Monatspreis ab 245 Euro sind alle fahrzeugrelevanten Kosten abgegolten. Angesichts der Corona-Pandemie kündigt Nextmove zudem kurzfristig eine Monatsaktion mit Sonderkonditionen an. Für seine rund 380 Elektroautos verschiedener Hersteller führt Nextmove ein zusätzliches Geschäftsmodell ein. Per Abo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...