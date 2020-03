PARIS (dpa-AFX) - Der teilstaatliche französische Verkehrskonzern Transdev befördert seit Ausbruch der Corona-Krise deutlich weniger Fahrgäste. Im deutschen Bahnverkehr gebe es einen Einbruch um 80 bis 85 Prozent, teilte das Unternehmen am Dienstag in Issy-les-Moulineaux bei Paris bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für 2019 mit. Im deutschen Busverkehr betrage das Minus bei den Fahrgästen sogar 85 bis 90 Prozent.



Transdev betreibt mit seiner deutschen Tochter in Deutschland Bahngesellschaften wie die Bayerische Oberlandbahn und die Nordwestbahn. Im vergangenen Jahr kämpfte der Konzern in Deutschland gegen einen Lokführer-Mangel und legte deshalb ein Ausbildungsprogramm auf. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten habe Transdev in Deutschland profitabel gearbeitet, sagte Konzernchef Thierry Mallet. Eine Gewinnzahl nannte er nicht. Der Konzernumsatz stieg um rund sechs Prozent auf rund 7,4 Milliarden Euro, auf Deutschland entfiel ein Umsatzanteil von etwa einer Milliarde Euro./cb/DP/jha