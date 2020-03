BEIRUT (dpa-AFX) - Die schwere Finanzkrise im Libanon und die Corona-Pandemie zwingen nach Angaben von Menschenrechtlern das Gesundheitssystem des Landes in die Knie. Wegen der Finanzkrise herrsche ein Mangel an medizinischen Gütern, die zur Bekämpfung der Lungenkrankheit Covid-19 nötig seien, warnte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Dienstag. Es fehlten unter anderem Masken, Handschuhe und andere Schutzausrüstung.



Das Land am Mittelmeer erlebt die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit Ende des Bürgerkriegs vor rund 30 Jahren. Anfang März konnte es erstmals in seiner Geschichte eine fällige Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar nicht bedienen. Im vergangenen Oktober waren zudem Massendemonstrationen gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption ausgebrochen.



Wegen einer Devisenknappheit könnten lebenswichtige medizinische Güter nur eingeschränkt importiert werden, erklärte Human Rights Watch. Die Regierung habe zudem Kliniken Kosten nicht erstattet. Demnach leistete sie etwa der Klinik der Rafik-Hariri-Universität in der Hauptstadt Beirut in diesem Jahr noch überhaupt keine Zahlung. Die Klinik ist bei der Behandlung von Corona-Patienten führend.



Im Libanon wurden bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums 304 Corona-Infizierte und vier Tote registriert. Das öffentliche Leben steht weitestgehend still. Das Land pflegt enge Beziehungen zum Iran, der von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen ist/jku/DP/jha