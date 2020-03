Die Rohölpreise können sich am Dienstag deutlich erholen, verbleiben aber vorerst weiterhin unter 30 Dollar je Barrel. Die heimischen Heizölpreise ziehen um Durchschnittlich 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter an. Dur die extrem hohe Auslastung des Handels gibt es weiterhin große regionale Unterschiede. Die US-Notenbank Fed packt die "Bazooka" aus und kündigt unbegrenzte Anleihekäufe an. Das verleiht den ...

