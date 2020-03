Hamburg (ots) -- Live-Videokonferenz startet am Donnerstag, 26.03.2020, um 11 Uhr- Diskussion über notwendige Unterstützungsmaßnahmen fürUnternehmen in Not- Auftakt der Initiative "Hilfe für Unternehmer" Fast täglich beschließt die Bundesregierung neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um die Ansteckungswelle mit dem Coronavirus zu verlangsamen. Was das Gesundheitssystem vor Überlastung schützen soll, ist für viele Unternehmer, Freiberufler und Kreative eine existenzielle Herausforderung - steht das öffentliche Leben still, fehlen wichtige Einnahmen. Das DUB UNTERNEHMER-Magazin will zwischen Unternehmern und der Bundesregierung vermitteln und startet am 26. März 2020 um 11 Uhr eine Live-Videokonferenz mit Brigitte Zypries, Herausgeberin des DUB UNTERNEHMER-Magazins und Bundeswirtschaftsministerin a.D., in der Unternehmer ihre Sorgen und Forderungen formulieren und diskutieren können.Ziel der Videokonferenz ist, ein gemeinsames Maßnahmenpapier zu erstellen, das im Anschluss an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier übermittelt wird. "Die Bundesregierung will allen Betroffenen helfen - und wir wollen der Bundesregierung dabei helfen", sagt Brigitte Zypries. "Darum ist es wichtig, dass Unternehmer Klartext reden und sagen, was sie jetzt an unbürokratischer Unterstützung benötigen. Dies können sie in der Videokonferenz an mich adressieren." Die Konferenz bildet den Auftakt der DUB UNTERNEHMER-Magazin-Initiative "Hilfe für Unternehmer".Mitmachen kann jeder, der sich vorab registriert. Hier geht es zur Anmeldung: https://dub-magazin.de/corona-call/Über das DUB UNTERNEHMER-MagazinDas DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einer Gesamtauflage von über 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Weitere Supplements erscheinen in der "Welt am Sonntag" und der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppe zählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren. Herausgeberin ist Brigitte Zypries. Mehr unter www.dub-magazin.de (http://www.dub-magazin.de)DEUTSCHE UNTERNEHMERBÖRSE Magazin für die digitale TransformationÜber die DUB UNTERNEHMER-AkademieDie DUB UNTERNEHMER-Akademie richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte, Gründer und Investoren. Die Plattform bietet exklusive Digital-Events, zertifizierbare Workshops und Unternehmens-Insights sowie ein exklusives Akademie-Netzwerk. Mitglieder erhalten zudem das zweimonatlich erscheinende DUB UNTERNEHMER-Magazin im Abonnement. Mehr unter dub-akademie.deÜber die Deutsche Unternehmerbörse DUB.deDie Deutsche Unternehmerbörse DUB.de ist das Portal für Unternehmer, Gründer und Investoren. Verkaufen oder kaufen Sie ein Unternehmen auf der reichweitenstärksten und unabhängigen Unternehmensbörse im deutschsprachigen Raum. Finden Sie hier Ihren Nachfolger, ihr Wunschunternehmen oder das auf Sie passende Franchise-Angebot. Darüber hinaus finden Sie auf DUB.de Berater für jede Unternehmenslage und journalistische sowie Experten-Beiträge zu Themen wie Management, Finanzierung, Karriere und Recht. Alles von Unternehmern für Unternehmer. Mehr unter DUB.dePressekontakt:DUB UNTERNEHMER-MagazinSchanzenstraße 7020357 HamburgHilka JeworrekTel.: (040) 468832-640E-Mail: jeworrek@jdb.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102491/4555491