BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Billigung des vom Kabinett am Vortag auf den Weg gebrachten, 156 Milliarden Euro teuren Nachtragshaushaltes zur Bewältigung der Corona-Krise durch Bundestag und Bundesrat noch in dieser Woche angemahnt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, das von der Regierung verfügte Kontaktverbot einzuhalten.

"Ganz wichtig ist, dass wir alles dafür tun, dass die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger gesichert wird, dass wir die notwendigen Mittel und Milliarden investieren, damit das auch gelingt", erklärte Scholz in einer Videobotschaft. "In dieser Woche hat die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt beschlossen, von dem wir hoffen, dass der Deutsche Bundestag und der Bundesrat ihn in dieser Woche annehmen." Es gehe um 156 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln, die als Kredite aufgenommen würden, "damit wir gegen die Krise kämpfen können".

Am Ende bleibe aber wichtig, für die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen. "Deshalb bitte ich auch, dass alle sich an die sehr strengen Regeln, die wir jetzt für das Zusammenleben aufgestellt haben, halten", sagte der Vizekanzler. "Eine Verlangsamung der Ausbreitung der Epidemie ist ganz, ganz wichtig, damit wir das Gesundheitssystem schnell genug ausbauen können und jedem die notwendige Hilfe zukommen lassen können."

March 24, 2020

