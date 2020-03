Schwimmende Photovoltaik gibt es schon länger und in Asien auch schon in größerem Maßstab. Zimmermann PV-Stahlbau und Baywa re entwickeln den Markt nun mit einem innovativen System in Europa, wie die ersten Projekte zeigen. Dafür bekommen sie von unserer Jury die Anerkennung als "top innovation".Erst kommen die Rollbahnen, dann die Komponenten. Nach acht Wochen ist der Spuk vorbei. Es gibt wenig fotogenere Bilder von Photovoltaik-Anlagen als die schwimmender Systeme. Ist die Just-in-time-Fertigung der temporär aufgebauten Förderbänder vorüber, strahlen sie Stille und Idylle aus. So im niederländischen ...

