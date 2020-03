Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts031/24.03.2020/12:40) - Österreichs führende SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG steigt in die Top 10 der deutschen SAP Cloud Resellers auf. Im Ranking der umsatzstärksten Händler von SAP Cloud Software im deutschen Mittelstand belegt CNT als einziges österreichisches Unternehmen mit dem Produkt SAP Ariba einen Platz unter den 10 Besten. SAP Ariba ist eine cloudbasierte Beschaffungsplattform, auf der rund drei Millionen Unternehmen weltweit ihre Einkäufe abwickeln. http://www.cnt-online.com



CNT hat 2018 die erste SAP Ariba-Anbindung für einen Großkunden aus der Bauindustrie realisiert. In der Folge wurden zahlreiche weitere Unternehmen quer durch alle Industriebranchen an das weltweit größte B2B-Beschaffungsnetzwerk angebunden. Das hat sich für alle Beteiligten ausgezahlt. Das Unternehmen konnte sich im Geschäftsjahr 2019 einen Top 10 Platz im Ranking der Cloud Resell Partner "General Business" sichern.



Implementierungsstärke belohnt



Für CNT-Vorstand Andreas Dörner ist diese Platzierung eine unschätzbare Anerkennung für das Ariba-Team von CNT für deren exzellente Performance in Vertrieb und Implementierung. "Es zeigt sich, dass wir mit unserem kundenorientierten Ansatz sehr erfolgreich sind und den Mehrwert der global funktionierenden SAP Ariba-Plattform richtig platzieren. Verkaufstalent allein ist nicht ausreichend, der Kunde muss auch einen echten Nutzen generieren."



CNT setzt mit der Top-10-Platzierung einen Meilenstein im deutschen Markt, nachdem das SAP-Beratungshaus in Österreich bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Zu Jahresbeginn 2020 wurde das Unternehmen zweimal mit dem "SAP Partner of the Year" geehrt. Im vergangenen Jahr räumte CNT bei den SAP Quality Awards ebenfalls zweimal Gold ab. Zuvor gewann das Unternehmen zwei SAP Awards in der Region EMEA.



Über SAP Ariba SAP Ariba versteht sich als Cloudlösung im Spend-Management, über die unterschiedliche Geschäftspartner vernetzt sind und firmenübergreifende Prozesse abbilden. Vom Sourcing über Lieferanten-, Vertrags- und Katalogmanagement, bis hin zum gesamten Beschaffungs- und Bezahlprozess bietet SAP Ariba eine Vielzahl an Funktionen, die Unternehmen im täglichen Geschäftsalltag unterstützen. Eine Anbindung kann je nach Anforderung bereits innerhalb von 12 Wochen umgesetzt werden.



Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 250 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 54 Mio. Euro Umsatz (2019) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com



