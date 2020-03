DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.332,50 +5,05% -27,48% Euro-Stoxx-50 2.626,34 +5,66% -29,87% Stoxx-50 2.517,69 +4,96% -26,02% DAX 9.317,05 +6,59% -29,68% FTSE 5.222,30 +4,57% -33,79% CAC 4.102,75 +4,81% -31,37% Nikkei-225 18.092,35 +7,13% -23,52% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,98% -0,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,01 23,36 +2,8% 0,65 -60,0% Brent/ICE 28,02 27,03 +3,7% 0,99 -56,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.602,77 1.566,25 +2,3% +36,52 +5,6% Silber (Spot) 13,91 13,46 +3,4% +0,46 -22,1% Platin (Spot) 686,00 649,70 +5,6% +36,30 -28,9% Kupfer-Future 2,18 2,11 +3,5% +0,07 -22,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Anders als die Aktienanleger in den USA haben die Börsen in Asien mit Erleichterung auf das Öffnen der Geldschleusen durch die US-Notenbank reagiert. Die Fed hatte am Vortag angekündigt, in quasi unbegrenztem Umfang Wertpapiere zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie zu lindern. Nun scheint mit etwas Verspätung die Erleichterung auch an der Wall Street anzukommen. Händler kennen das Phänomen, dass gerade die Schritte der Fed oft erst mit Verzögerung ihre Wirkung am US-Aktienmarkt entfalten. Allerdings lasten die Rezessionssorgen wegen der Coronavirus-Pandemie weiter schwer auf dem Markt. Händler sprechen von klassischen Bärenmarktbewegungen. Dabei kritisieren sie erneut die Zögerlichkeit der Politik in den USA. Denn im Streit um ein billionenschweres Coronavirus-Hilfspaket dauert die Blockade im Kongress unverändert an.

Die Corona-Krise macht auch vor Twitter nicht Halt. Wie schon etliche andere Unternehmen zuvor musste auch der Betreiber des gleichnamigen Kurznachrichtendiensts seinen Ausblick zurückziehen. Statt eines Gewinns wird im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich ein operativer Verlust anfallen, weil Werbeeinnahmen wegbrechen. Die Twitter-Aktie legt im vorbörslichen Handel dennoch um 3,5 Prozent zu. Denn aufgrund der Ausgangssperren und Kontaktverbote als Folge der Pandemie nutzen mehr Menschen den Kurznachrichtendienst.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,0 zuvor: 49,4 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,5 zuvor: 50,7 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +7,9% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte bauen die Eröffnungsgewinne aus. Der DAX steigt auf dem höchsten Stand seit elf Tagen. "Zumindest aus kurzfristiger Sicht könnte der Boden nun da sein", sagt ein Marktteilnehmer. Fundamental sorgt die Ankündigung praktisch unbegrenzter Anleihekäufe durch die vom Vortag für eine Absicherung der Kurse nach unten. Die Risikobereitschaft zeigt sich auch im Dollar, der nach Tagen der Stärke deutlich nachgibt. Davon profitiert wiederum der Goldpreis. Auch der Ölpreis liegt auf Erholungskurs. Im Blick steht auch der massive Einbruch der europäischen Einkaufsmanager-Indizes. Die Industrie in Deutschland rutschte zwar deutlich ab, aber weniger als befürchtet. Viele Anleger hatten sich bereits nach ZEW- und Ifo-Index auf einen Einbruch eingestellt. Für einen "Schluckauf" sorgen daher nur die Daten aus Frankreich, wo der wichtigere Service-Bereich extrem abstürzte. "Unter dem Strich sind wir aber nicht einmal unter die Tiefpunkte der Finanzkrise 2009 gefallen, was die eigentlich positive Überraschung ist", sagt ein Händler. Massive Erholungsbewegungen ziehen sich daher marktbreit durch alle Branchen. Gesucht sind vor allem die Hauptverlierer der vergangenen Tage - die Konjunkturwerte. Im DAX springen Infineon um 14 Prozent an und Daimler um 10 Prozent. Daimler hat seine Finanzstärke betont und gesagt, dass der Konzern trotz der Krise keine Staatshilfen benötige. Munich Re gewinnen 10 Prozent. Fresenius setzen ihre Rally mit plus 11,5 Prozent fort, nachdem Bernstein sie auf "Outperform" erhöht hat. Im MDAX steigen Thyssenkrupp um 17 Prozent. Selbst die Airbus-Aktie steigt um 3,2 Prozent, obwohl sie von Societe General auf "Sell" abgestuft wurde. Nordex springen um fast 25 Prozent nach oben nach einem guten Ausblick.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0860 +1,06% 1,0827 1,0697 -3,2% EUR/JPY 120,36 +0,94% 119,81 119,11 -1,3% EUR/CHF 1,0588 +0,17% 1,0588 1,0541 -2,5% EUR/GBP 0,9253 -0,49% 0,9294 0,9109 +9,3% USD/JPY 110,82 -0,13% 110,64 111,35 +1,9% GBP/USD 1,1730 +1,52% 1,1651 1,1743 -11,5% USD/CNH (Offshore) 7,0794 -0,53% 7,0918 7,1362 +1,6% Bitcoin BTC/USD 6.771,51 +4,91% 6.569,51 6.506,01 -6,1%

Nachdem die US-Notenbank quasi unbegrenzte Anleihekäufe angekündigt hat, schwächt sich die zuletzt starke Nachfrage nach der US-Währung ab. Die Anleihekäufe der Fed dürften den Euro zum Dollar zulegen lassen, sobald die derzeit herrschende Knappheit an Dollar-Liquidität beseitigt sei, sagen die ING-Analysten. Sie sehen die Gemeinschaftswährung in sechs Monaten bei 1,15 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Anleger reagierten erleichtert auf die Zusicherung der Fed, in quasi unbegrenztem Umfang Anleihen zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. Damit bewies die Fed in den Augen vieler Anleger Handlungsfähigkeit - etwas, das der Politik in den USA derzeit zu fehlen scheint. Den Anlegern in Asien gefalle die Entschlossenheit der Fed, die im Gegensatz zur Zögerlichkeit der Regierung stehe, sagte Stephen Innes von Axicorp. Indexschwergewicht Softbank profitierte in Tokio erneut von den Aktienrückkäufen, die das Unternehmen schon am Montag angekündigt hatte, und haussierten um 19 Prozent. Das australische Parlament hatte Wirtschaftsstimuli im Volumen von 84 Milliarden australischen Dollar beschlossen, was Aktienanleger in Australien honorierten. Im neuseeländischen Wellington würdigten Investoren auch das koordinierte Vorgehen von Regierung, Zentralbank und Geschäftsbanken in der Coronaviruskrise. Neuseeland bereitet sich derzeit auf eine vierwöchige Ausgangssperre vor, die ab Mittwoch gelten soll. China wird die Ausgangsbeschränkungen in Wuhan, wo das Coronavirus erstmals aufgetreten war, am 8. April aufheben. Die Abriegelung der Provinz Hubei, deren Hauptstadt Wuhan ist, wird schon am Mittwoch beendet. Dies beflügelte den chinesischen Aktienmarkt. Wuhan P&S Information Technology und TKD Science & Technology sprangen jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, während HC SemiTek um 8 Prozent zulegten. Gesucht waren in der Region Aktien der Energiebranche, die von wieder steigenden Ölpreisen mit nach oben gezogen wurden.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Hier treibt die leicht zunehmende Risikoneigung nach den historischen Rettungspaketen von Notenbanken und Staaten. Sorgen machen sich die Kredit-Strategen der Bank of America aber über weiterreichendere Probleme: So stehe am Bankenmarkt eine Rückabwicklung des Verbriefungstrends der letzten zehn Jahre an. Der Bond-Markt für BBB-Anleihen habe sich in dieser Zeit auf rund 900 Milliarden Euro vervierfacht. Er habe lange von Deregulierung, günstigeren Kreditbedingungen und geringeren Offenlegungs- und Deckungspflichten profitiert. Der Markt für Bankkredite sei umgekehrt um 400 Milliarden Euro geschrumpft. Nun könnte eine Umkehr dieser Bewegung bevorstehen. Damit sehen sie "Unannehmlichkeiten voraus". Schließlich sei über Bonds die Verschuldung der Unternehmen höher gewachsen, als es eine Bank mittragen würde. Denn Banken würden typischerweise das EBITDA nur geringer beleihen wollen, als es der Bond-Markt bis vor wenigen Wochen noch getan habe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Sparkassen: Bisher keine Verzögerungen bei KfW-Krediten

Die Ausreichung der von der Regierung über ihre Förderbank KfW zugesagten Fördermittel für Unternehmen wegen der Corona-Krise ist nach Angaben der Sparkassen gut angelaufen. "Die deutschen Sparkassen stellen am ersten Tag der Corona-Förderprogramme ein sehr hohes Aufkommen an Informationswünschen und Beratungsbedarfen betroffener Unternehmen fest", teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit.

Porsche SE erzielt Gewinnsprung - Ausblick unsicher

Die deutliche Gewinnsteigerung von Volkswagen vergangenes Jahr hat auch der Porsche-Holding ein höheres Ergebnis beschert. Für das laufende Jahr gab sich die Porsche SE zurückhaltend, vor allem wegen des unsicheren Umfelds angesichts der Corona-Pandemie.

Bertelsmann verdient mehr und sieht sich für Krise gut gerüstet

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat im vergangenen Jahr von einem Wachstum in fast allen Bereichen profitiert. Der Umsatz legte zu und das operative Ergebnis erreichte ein Rekordniveau. Der Konzern sieht sich gut aufgestellt, um die Corona-Krise zu überstehen.

Cancom korrigiert Zahlen 2019 und 2018 - Bilanz erst Ende April

Der IT-Dienstleister Cancom hat seine vorläufig genannten Eckzahlen für das vergangene Jahr wegen einer Bilanzierungsumstellung nach unten korrigiert. Der Umsatz liege 2019 bei 1,55 Milliarden und nicht wie Anfang Februar berichtet bei 1,64 Milliarden Euro, teilte die Cancom Gruppe mit.

CTS Eventim verschiebt Hauptversammlung

Der Ticketvermarkter CTS Eventim verschiebt die bislang für den 12. Mai in Bremen geplante Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen werde wegen der Coronavirus-Pandemie und dem erlassenen Verbot von Veranstaltungen auf einen späteren Termin verschoben, teilte das Unternehmen mit. Der neue Termin steht bislang noch nicht fest.

Rhön-Klinikum senkt Dividende auf 25 Cent - Prognose bestätigt

Aktionäre der Rhön-Klinikum AG soll nach einem Rückgang des Gewinns im vergangenen Jahr 4 Cent weniger Dividende für 2019 bekommen. Der Klinikbetreiber kündigte bei Vorlage der Bilanz eine Ausschüttung von 25 Cent je Aktie an. Die Zahlen sind seit einem Monat bekannt.

Flughafen Frankfurt verzeichnet Passagierrückgang um 73,5 Prozent

Am Flughafen Frankfurt sind in der vergangenen Woche nur noch 331.353 Passagiere abgefertigt worden. Das entspreche einem Einbruch um 73,5 Prozent, teilte Flughafenbetreiber Fraport mit.

LPKF will nach 4 Jahren wieder Dividende zahlen - Produktion läuft

Der Laserhersteller LPKF will nach einem starken Geschäftsjahr erstmals nach vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Trotz der zu erwartenden Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie wollen Vorstand und Aufsichtsrat nach aktuellem Stand eine Ausschüttung von 10 Eurocent pro Aktie vorschlagen, wie das Unternehmen aus Garbsen bei Hannover mitteilte.

SGL Carbon wird von S&P auf 'CCC+' heruntergestuft

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität der SGL Carbon SE auf 'CCC+' von 'B-' heruntergestuft. Die Konjunktur in Europa werde sich abschwächen und so die Profitabilität des Unternehmens belasten, begründete die Ratingagentur ihren Schritt.

Banco-Santander-Chefs üben zur Krisenhilfe Gehaltsverzicht

Die Geschäftsführung der spanischen Banco Santander will angesichts der Corona-Krise auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten und ändert den Fahrplan für die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr.

Nestle bestätigt Termin für Hauptversammlung am 23. April

Nestle wird seine Hauptversammlung wie geplant am 23. April veranstalten, damit die Dividende zeitnah gezahlt werden kann. Aktionäre dürfen aber nicht persönlich daran teilnehmen, sondern müssen ihre Stimmrechte einem unabhängigen Anwalt übertrage, wie der Schweizer Nahrungsmittelriese mitteilte.

Roche erweitert Kapazitäten für mögliches Covid-19-Medikament

Roche will die Produktion eines Medikaments zur Behandlung von rheumatoider Arthritis hochfahren, das auch zur Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt werden könnte. Der Schweizer Pharmahersteller rechnet mit steigender Nachfrage nach Actemra, sollte das Mittel auch zur Behandlung der durch das Virus verursachten Lungenentzündung zugelassen werden.

Unibail-Rodamco-Westfield kassiert Ausblick - finale Dividende gekappt

Unibail-Rodamco-Westfield hat wegen der Coronavirus-bedingten Unsicherheiten den Ausblick 2020 für den Gewinn je Aktie zurückgezogen. Auch die Zahlung der finalen Dividende stornierte der französische Gewerbeimmobilienkonzern, um die Liquidität zu stärken.

Chevron investiert weniger und kauft keine Aktien mehr

Der US-Ölkonzern Chevron tritt angesichts der niedrigen Ölpreise auf die Bremse. Die Investitionen sollen gegenüber dem Plan für 2020 um 20 Prozent oder 4 Milliarden auf 16 Milliarden US-Dollar zurückgefahren werden, teilte das Unternehmen mit. Das sei ein Schritt, um die Dividendenfähigkeit zu erhalten und gebe dem langfristigen Unternehmenswert Vorrang. Die Ölproduktion sieht Chevron 2020 auf dem Niveau des Vorjahres.

