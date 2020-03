Köln (ots) - Erfolgreich ist, wer handelt und nicht nur darüber redet: Mit einer flächendeckenden, aufmerksamkeitsstarken Kommunikation setzt die neue Opel-Kampagne ihre Green Deal-Angebote von emissionsreduzierten Fahrzeugen mit dem neuen Astra als Hero Modell in Szene. Damit richtet sich der Automobilanbieter an eine Zielgruppe, die umweltbewusster konsumieren will. Deutschlands größter crossmedialer Vermarkter Ad Alliance unterstreicht dieses sinnstiftende, kundenzentrierte Handeln und präsentiert das neue Opel Astra Modell erstmalig im neu entwickelten Addressable TV-Format SwitchIn Masthead im senderübergreifenden linearen Programmumfeld.Opel ist der erste Kunde, der das vom Ad Alliance ATV-Spezialisten smartclip entwickelte SwitchIn Masthead ergänzend zur reichweitenstarken integrierten Bewegtbildkampagne umsetzt. Das Besondere ist das Format selbst, welches die Kampagnen-Kommunikation bildstark auf dem großen TV-Bildschirm in Szene setzt. Das ATV-Format basiert auf einer Weiterentwicklung des SwitchIn für die ATV-Plattform des spezialisierten Technologiepartners smartclip aus der RTL-Familie. Mit diesem neuen Werbeformat, das den kompletten Bildschirm umrahmt, steht der qualitativ hochwertige Erstkontakt, ergänzend zu den weiteren TV-Kontakten, im Fokus. Der SwitchIn Masthead ist das erste Werbemittel, das auf jedem Fernseher beim erstmaligen Einschalten zu sehen ist. Damit eignet sich der SwitchIn Masthead hervorragend für Branding-Kampagnen.Das Werbemotiv für den Opel Astra wurde am 2. März 2020 exklusiv als Festplatzierung im linearen TV gezeigt, darunter bei RTL, VOX, WELT, RTL Zwei, SPORT 1, DMAX sowie vielen weiteren TV-Sendern des Ad Alliance-Portfolios. Die gesamte Kampagne läuft noch bis zum 29. März im TV, Online Video, Funk, Digital, Social Media und Print.Andreas Kösling, Geschäftsleiter Sales Ad Alliance: "Gerade im Addressable TV-Bereich gibt es eine enorme Kundennachfrage. Wir konzentrieren uns sehr darauf, neue kreative Formate zu präsentieren, die noch mehr Werbewirkung generieren. Der SwitchIn Masthead wird als reserviertes Placement angeboten, um sicherzustellen, dass Markenhersteller ihre Sichtbarkeit an den für sie wichtigsten Terminen steigern. Das Potenzial, die Werbewirkung zu erhöhen, wird durch das neue Addressable TV-Werbeformat auf dem TV-Bildschirm damit größer denn je."Lisa Holzner, Media Consultant Team Opel bei MediaCom: "Das neue Werbeformat SwitchIn Mast-head bietet uns mit der innovativen und aufmerksamkeitsstarken Gestaltung ganz neue Möglichkeiten im Addressable TV. Für unsere Kampagne 'Opel Green Deal' stellte das Format somit den perfekten Startschuss der Kampagne dar und sorgte für einen ersten Aufbau von qualitativer Nettoreichweite."Lidija Zickar, Director Media Consulting/MediaCom, verantwortlich für Addressable TV: "Die Premiere des neuen ATV-Mastheads in Form der garantierten Vorzugsplatzierung aktivierte mit einer signifikanten Smart TV-Reichweite von über 4,4 Millionen Unique Ad Impressions innerhalb von 24 Stunden den erfolgreichen Start der 360°-gesteuerten, crossmedialen Markenkampagne. Gerade die exklusive Werbefläche, die 50 Prozent von der Bildfläche des linearen Programmumfelds einnimmt, bietet der von Jürgen Klopp prominent präsentierten Opel Nachhaltigkeitsbotschaft zum Green Deal ein herausragendes Werbeerlebnis."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschlandzarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74201Kathrin MüllerPR & Communications, smartclip Deutschlandkathrin.mueller@smartclip.de - Tel. 040 286686-117Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/4555564