Deutsche Wirtschaft bricht im März ein - Rekordminus bei Services

Infolge von Rekordeinbußen im Servicesektor ist die Wirtschaft in Deutschland im März stark eingebrochen. Im Zuge der Pandemie stürzte der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - auf 37,2 Zähler von 50,7 im Vormonat ab, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit 133 Monaten. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Rekordeinbruch der Eurozone-Wirtschaft im März wegen Pandemie

Die Eurozone hat im März einen beispiellosen Kollaps der Wirtschaftsaktivitäten verzeichnet, ausgelöst durch die Verschärfung der Coronavirus-Pandemie. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf ein Rekordtief von 31,4 Zähler gegenüber 51,6 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 1998. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 40,0 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: Euroraum-BIP sinkt im 2Q um bis zu 10 Prozent

Die Commerzbank erwartet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang des Euroraum-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um mehr als 3 Prozent sinken wird. "Das ganze Ausmaß der Krise werden wir aber wohl erst im zweiten Vierteljahr sehen, hier rechnen wir mit einem weiteren Minus von bis zu 10 Prozent", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar.

Nordea: Euroraum-PMI schwächer als in der Finanzkrise

Die Erwartung, dass die Coronavirus-Krise die Wirtschaft des Euroraums schwerer treffen könnte als die Finanzkrise wird nach Einschätzung von Nordea durch die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für März bestätigt. "Der aggregierte PMI liegt bei 31,4 Punkten und damit deutlich unterhalb der 2009 verzeichneten 36,2 Punkte", schreiben die Analysten der Bank in einem Kommentar. Besonders schwer treffe es dieses Mal den Dienstleistungssektor, der die Gesamtwirtschaft normalerweise stütze.

VP Bank: Coronavirus trifft Länder mit viel Industrie weniger

Der unerwartet schwache Rückgang des Einkaufsmanagerindex der Euroraum-Industrie deutet nach Einschätzung der liechtensteinischen VP Bank darauf hin, dass die Industrieproduktion bis weit in den März hinein aufrecht erhalten werden konnte. "Volkswirtschaften mit einem hohen Anteil an produzierender Industrie sind zunächst weniger hart von den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus betroffen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Wirtschaftsweise zu Krisenbewältigung vorsichtig optimistisch

Die Wirtschaftsweisen sehen Chancen für eine rasche Erholung der deutschen Wirtschaft nach der Corona-Rezession. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung sei "optimistischer" als andere Forschungsinstitute, dass es bei einem Wachstumseinbruch im ganzen Jahr nicht ganz so schlimm komme, "wenn wir ein V-Szenario realisieren können", sagte der Vorsitzende Lars Feld nach einem Treffen führender Ökonomen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Rekordminus für britische Wirtschaftstätigkeit im März

Die britische Wirtschaft hat im März wegen der Coronavirus-Pandemie einen Rekordeinbruch erlitten. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 37,1 Zähler von 53,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Datenreihe im Januar 1998.

RWI: Globaler Containerumschlag stürzt im Februar ab

Der Containerumschlag-Index des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im Februar um 10,9 Punkte auf 102,5 Punkte abgestürzt. Das ist der stärkste jemals beobachtete monatliche Rückgang. Treibende Kraft der Entwicklung waren die chinesischen Häfen, aber auch die Häfen an der Westküste der USA schlugen deutlich weniger Container um.

Commerzbank: Chinas Industrie nähert sich Vollauslastung

China Wirtschaft ist nach Einschätzung der Commerzbank dabei, die Folgen der Corona-Epidemie abzuschütteln und befindet sich bei 85 bis 90 Prozent des Normalzustands. "Der Kohleverbrauch hat diese Woche wieder angezogen, was darauf hindeutet, dass ein volles Tempo im verarbeitenden Gewerbe in Sicht ist", schreibt die Bank in ihrem täglichen Corona-Kommentar. Eine weitere gute Nachricht sei, dass die Lebensmittelpreise auf das Niveau vor dem Virus zurückgekehrt seien

EZB teilt bei neuem Langfristtender weniger Liquidität zu

Die Nachfrage nach längerfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei dem zweiten der Anfang März ins Leben gerufenen Langfristtender (LTRO) nachgelassen. Nach Mitteilung der EZB wurden bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 91-(zuvor: 98)-tägiger Laufzeit 79,674 (109,131) Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurde die Nachfrage von 180 (110) Banken bedient. Der Zins entspricht dem durchschnittlich während der Laufzeit herrschenden Einlagenzins.

Banken fragen 0,415 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,055 Milliarden Euro nach 1,470 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 28 (Vorwoche: 25) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,415 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 4,115 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 4,115 Milliarden US-Dollar an sieben Banken zugeteilt. Am Vortag hatte eine Banken eine Summe von 20 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,38 Prozent.

13 europäische Ökonomen fordern Corona-Kreditlinie des ESM

Europäische Wirtschaftswissenschaftler haben sich angesichts der Corona-Krise für ein Anzapfen des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ausgesprochen. Es bestehe das Risiko, dass die Eurozone den USA und Großbritannien in ihrer Antwort auf die Rezession "hinterherhinkt, mit schädlichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen", heißt es in dem gemeinsamen Aufsatz der 13 Ökonomen. Deshalb brauche es eine gemeinsame Corona-Kreditlinie des ESM.

VDMA pocht auf Ablaufdatum bei Staatsbeteiligungen wegen Corona

Der deutsche Maschinenbau mahnt die Bundesregierung, ihre möglichen Übernahmen von Unternehmensanteilen wegen der Corona-Krise zeitlich zu befristen. VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann forderte ein Gesetz zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung, das klar definiere, wann der Staat aus einer solchen Beteiligung spätestens wieder aussteigen müsse.

Diese Woche zwei Sondersitzungen des Bundesrates wegen Corona-Krise

Der Bundesrat wird wegen der Corona-Krise in dieser Woche zu zwei Sondersitzungen zusammenkommen. Die Länderkammer berät am Mittwoch um 10.00 Uhr über den Regierungsentwurf für den Nachtragshaushalt. Die Bundesregierung will 156 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen, um die finanziellen Hilfsmaßnahmen abzusichern. Am Freitag wird der Bundesrat ab 11.00 Uhr über die Gesetze des Corona-Pakets debatieren, die zuvor vom Bundestag beschlossen wurden.

Altmaier: Erste Zahlung von Corona-Hilfsgeldern diese Woche möglich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt Firmen, die wegen der Corona-Krise auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen sind, bereits für die kommenden Tage erste Auszahlungen in Aussicht. "Ich habe die Hoffnung, dass die ersten Bundesländer bereits in dieser Woche so weit sind", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Der Bund werde alles tun, damit spätestens bis zur Mitte der nächsten Woche in allen Bundesländern klar sei, welche Institutionen, welche Behörde das Geld auszahle.

Scholz mahnt zu Billigung von Nachtragsbudget und Regelbefolgung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Billigung des vom Kabinett am Vortag auf den Weg gebrachten, 156 Milliarden Euro teuren Nachtragshaushaltes zur Bewältigung der Corona-Krise durch Bundestag und Bundesrat noch in dieser Woche angemahnt und die Bevölkerung dazu aufgerufen, das von der Regierung verfügte Kontaktverbot einzuhalten.

Energiewirtschaft erinnert Merkel an ihr Solar-Versprechen

Die Energiewirtschaft hat in einem eindringlichen Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Einlösung ihrer Zusagen bei der Solar-Förderung aufgefordert. "Bitte machen Sie Ihren politischen Einfluss dahingehend geltend, dass das Gesetzgebungsverfahren zur Abschaffung des Solardeckels nunmehr umgehend eingeleitet und noch rechtzeitig vor der Sommerpause abgeschlossen wird", heißt es in dem öffentlichen Brief von 2.000 Unternehmen, den der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) initiiert hatten.

SPD setzt Wirtschaftspolitischen Beirat ein

