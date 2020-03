Danke an Wolford, gestern 44 (!) Prozent im Plus mit der Aktie, ich habe nähere Infos zur Atemschutzmaske bekommen:"Wolford hat sich mit anderen Vorarlberger Textilunternehmen in einer Taskforce zusammengeschlossen, um im ersten Schritt Nasen-Mund-Schutzmasken zu produzieren, gefolgt von medizinischen FFP2 und FFP3 Masken in Absprache mit dem zuständigen Ministerium in Wien. Dabei steuert Wolford elastische Strickschläuche für die Produktion bei und übernimmt das Molding des Materials. Die Idee und Koordination übernimmt die Grabher Group unter Günther Grabher: https://www.grabher-group.at/de/ . Wir arbeiten derzeit an einer Pressemitteilung, welche die gesamte Strategie von Wolford in Bezug auf die Unterstützung zum Kampf gegen COVID-19 ...

