Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Root (pts035/24.03.2020/14:00) - Im aktuellen Umfeld sind Lösungen gefragt, welche die Prozesse vereinfachen und die Datenflut kanalisieren. AMAGNO ist ein umfassendes ECM (Enterprise Content Management) für die Digitalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen. AMAGNO hilft, das Datenmanagement mit vielen Parteien an unterschiedlichen Standorten transparent und nachvollziehbar abzubilden.



Mit einer Investition in die digitale Administration verschaffen sich Unternehmen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, erhöhen die Prozesssicherheit und verbessern den Komfort für Kunden und Lieferanten. Die immer schneller wachsende Vernetzung erfordert, auf relevante Informationen rasch zugreifen zu können und sie nicht erst in unzähligen Papierbergen suchen müssen. Digitale Dokumentenmanagementsysteme - wie etwa AMAGNO - können jetzt ihre Stärken beweisen.



Agilität steigern



Lösungen mit dem Fokus "Digital Workplace" assistieren die Mitarbeitenden, sorgen für eine standortübergreifende Zusammenarbeit und ermöglichen einen raschen Wissensaustausch. Diese Steigerung der Unternehmens-Agilität fördert das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, in dem die gewünschten Informationen und Dateien in Windeseile mit den entsprechenden Personen geteilt werden können. Das sorgt nicht nur für eine bessere Arbeitsqualität und schafft einen enormen Zeitgewinn, sondern schont darüber hinaus noch die Umwelt. Das einstige Papier- und Dateichaos gehört der Vergangenheit an.



Keine Installationen vor Ort



Das DMS von AMAGNO wird im On-Premise-Modell angeboten, wie auch als flexibler Cloud Service. Somit sind beispielsweise für Home Office Arbeitsplätze keine Installationen erforderlich. Für das Hosting setzt AMAGNO auf arcade solutions ag in Luzern. Raffael Lanfranconi, COO und Partner der arcade solutions ag: "Die AMAGNO-Kunden profitieren von einer dynamischen Infrastruktur mit beliebiger Skalierbarkeit, höchster Sicherheit und Redundanz sowie Service- und Supportleistungen rund um die Uhr."



Kostenloser Account



Für Interessenten steht ein kostenloser Cloud Account mit 300 MB und vollem Funktionsumfang zum Testen zur Verfügung.



Über AMAGNO Der mehrfach ausgezeichnete Softwarehersteller AMAGNO GmbH & Co. KG mit Sitz in Oldenburg (D) entwickelt und vertreibt die gleichnamige Dokumentenmanagement Software "AMAGNO". In der Schweiz wird die Lösung von isaac (Schweiz) GmbH angeboten. Michael Tobler, Geschäftsleiter, unterstützt kleinere und mittelgrosse Unternehmen in der Schweiz auf dem spannenden Weg zum papierlosen Büro und zu neuen Potenzialen. http://www.amagno.ch



Kontakt: Michael Tobler, isaac (Schweiz) GmbH Platz 3, 6039 Root D4 Tel.: 041 455 26 66 E-Mail: michael.tobler@isaac.ch, Web: https://amagno.ch/



Medienbeauftragter: Stockerdirect AG, Beni Stocker Agentur für Marketing & PR Rosenstr. 2, 6010 Kriens/Luzern Tel.: 041 340 75 66 E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch Web: https://stockerdirect.ch/



(Ende)



Aussender: Stockerdirect AG Ansprechpartner: Beni Stocker Tel.: +41 41 340 75 66 E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch Website: www.stockerdirect.ch



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200324035



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 24, 2020 09:00 ET (13:00 GMT)