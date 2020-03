Bis zum 31. Mai 2020 können sich die besten Leiterplatten- und Baugruppendesigner mit ihrem Designprojekt für eine Teilnahme bewerben. Die Sieger werden am 17. September 2020 auf der 28. FED-Konferenz in Augsburg ausgezeichnet. In vier Kategorien können Projekte eingereicht werden: 3D/Bauraum, High-Power, hohe Verdrahtungsdichte/hohe Übertragungsraten/HDI und Kreativität. So geht's: die Teilnehmer beschreiben anhand einer Arbeit aus dem Arbeitsalltag ...

