NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gesunken. Der amerikanische Rentenmarkt folgte damit Vorgaben aus Europa, wo bereits eine Kurserholung an den Aktienmärkten die Festverzinslichen unter Druck gesetzt hatte.



Vor allem das am Vortag veröffentlichte Maßnahmenpaket der US-Notenbank Fed mit der Ankündigung von unbegrenzten Anleihekäufen sorgte nach Einschätzung von Händlern für etwas mehr Zuversicht an den Finanzmärkten.



Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 101 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,34 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 10/32 Punkte auf 103 4/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,48 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 17/32 Punkte auf 106 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um zwei ganze und 2/32 Punkte auf 113 22/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 1,43 Prozent./jkr/jsl/jha/