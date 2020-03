BERLIN (Dow Jones)--Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ein höheres Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten im Handel durchsetzen. Nötig sei ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag im Einzel-, Versand-, Groß- und Außenhandel mit einer Aufstockung auf 90 Prozent des Nettolohns, erklärte die Gewerkschaft. Für niedrige Entgeltgruppen müsse es zusätzliche Sonderregelungen geben.

Die aktuellen Regelungen zum Kurzarbeitergeld von 60 oder 67 Prozent des Nettolohns seien "völlig unzureichend", sagte Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. So führe Kurzarbeit "massenhaft in die Sozialhilfe". Im Einzel- und Versandhandel seien nur noch 36 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden und zudem oft nur in Teilzeit.

Verdi empfahl, dass Unternehmen, deren Umsätze zurzeit stiegen, innerhalb ihres Arbeitgeberverbandes einen Hilfsfonds einrichten könnten, um die branchenweite Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent mitzufinanzieren. In anderen Branchen wie der Systemgastronomie sei diese Quote bereits vereinbart worden, betonte die Gewerkschaft.

