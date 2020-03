Unsere Zukunft ist digital ?! Unsere Zukunft ist rosig ?!?? Oder: ?Nur weil die Amis den Deutschen die Enigma abgejagt haben, heißt das noch lange nicht, dass beide deshalb in Friedenszeiten gemeinsam die Welt beklauen müssen.? Verschwörungstheoretiker aller Länder vereinigt euch! Jahrelang hat man euch als Spinner mit bescheuerten Aluhüten diffamiert und nun zeigt sich, Ihr hattet recht! Euer Theoretisieren über die amerikanische Weltverschwörung war gar keine Theorie, das war ja in echt! Ich suche immer noch nach einem Wort, mit dem man das, was da mithilfe die Schweizer Fa. Crypto AG passiert ist, am besten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...