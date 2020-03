BERLIN (dpa-AFX) - Der Zugriff auf Zeitungsartikel im Internet ist in der Coronavirus-Krise weiterhin höher als sonst. In der vergangenen Woche hätten mehr als zwei Drittel (rund 67 Prozent) der Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren die Informationsangebote der Zeitungen im Internet genutzt, teilte der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Dienstag in Berlin mit. Ende Januar lag die wöchentliche Reichweite demnach noch bei 50,1 Prozent. Betrachtet man die überregionalen Zeitungen, so konnten diese den Angaben nach ihre Reichweite seit Ende Januar gar um fast zwei Drittel steigern.



In der vergangenen Woche hatte auch der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) auf eine stark erhöhte Nutzung von Online-Angeboten von überregionalen Nachrichtenmagazinen und Zeitungen hingewiesen. In der ersten Märzhälfte seien bezogen auf mehrere große ausgewählte Medienmarken bereits 80 Prozent des Visit-Volumens des gesamten März 2019 erreicht worden./rin/DP/mis