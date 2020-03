Wien (www.fondscheck.de) - Andreas Schidlowski, der seit 2014 für die Third-Party-Distribution innerhalb des Bereichs Asset-Management-Sales der SEB in Deutschland zuständig war, ist nicht mehr für die Gesellschaft tätig, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe das Unternehmen auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt. Über seine berufliche Zukunft sei nichts bekannt. Schidlowskis Aufgaben würden zunächst von Marc Daniel Heinz, Senior Sales Executive im Bereich Asset Management Sales, übernommen. Er sei dazu weiterhin verantwortlich für den Vertrieb von Fondsprodukten sowie Asset-Management-Strategien an institutionelle Investoren und Unternehmen in Deutschland. ...

