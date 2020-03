Bei 60 Prozent Cash-Anteil reduziert sich das Minus auf ca. 14,9 Prozent year-to-date. Gut, das hatte ich 2018 auch, 2019 war dann umso besser zb. Der ATX ist nun schon mehr als 400 Punkte im Plus wieder, das sind auf diesem Niveau 25 Prozent. Nein, ich habe "unten" (bei 1600 ATX) nicht viel richtig gemacht (gekauft), aber auch nichts falsch gemacht (verkauft). Nachher ist man immer gescheiter. Choose Optimism, wer ein Depot eröffnen will, Sonderkonditionen HIER. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 85,900 EUR 1.030,80 EUR 37,250 EUR 24.03.20 11:29NT 24,00 EUR5,67 % -583,80 EUR -56,64 % 447,00 EUR12,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 ...

