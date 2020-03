Von Andrea Thomas und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland ist bereit, der Europäischen Union finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Corona-Krise bereitzustellen. Das deuteten Union und SPD am Dienstag an.

Es werde momentan auch auf europäischer Ebene um gemeinsame finanzielle Lösungen gerungen, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus vor Beginn der Fraktionssitzung. Auch da werde das Parlament die Bundesregierung entsprechend unterstützen und begleiten.

Am Donnerstag wollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz zur Ausbreitung des Coronavirus beraten. Besonders Italien und Spanien sind wegen der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Auch die SPD betonte, sie wolle Solidarität zeigen. Nach der überstandenen Gesundheitskrise werde ein wirtschaftlicher Aufbruch in Italien, in Spanien und anderen Ländern "zwingend" nötig sein. "Das Schlimmste, was uns passieren kann, wäre ein Auseinanderbrechen Europas nach dieser Krise, getrieben durch Egoismen", so der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. "50 Prozent unseres Exports geht in die Europäische Union, wir haben das größte Interesse, dass das erhalten bleibt. Deswegen braucht es auch klare, starke Signale der Solidarität."

