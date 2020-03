Am deutschen Aktienmarkt haben die jüngst leidgeprüften Anleger am Dienstag Grund zur Freude. Die Lage beruhigte sich weiter, hohe Kursgewinne trösteten für die in den vergangenen Wochen erlittenen herben Verluste zumindest vorübergehend etwas hinweg. Der DAX gewinnt am Nachmittag etwas mehr als sieben Prozent auf 9.355,32 Punkte.Damit hat der Leitindex seit seinem Anfang der Vorwoche markierten Tief nach dem Corona-Crash bei 8.255 Punkten nun 1.100 Punkte gut gemacht. Jedoch hole der DAX vorerst ...

