Kräftige Kursgewinne verzeichnen gegenwärtig die Wertpapiere im Dow Jones-Index . Das Kursbarometer gewinnt 825 Punkte hinzu. Am Aktienmarkt in den USA zeigen sich die privaten und institutionellen Anlegern derzeit in allerbester Kauflaune. Der Dow Jones-Index notiert um 7,57 Prozent besser als am Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...