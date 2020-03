Zürich (ots) - Der Hauseigentümerverband (HEV) begrüsst, dass der Bundesrat keine notrechtlichen Eingriffe ins Mietrecht, wie von Mietervertretern geforderte Kündigungsverbote, festlegt. Die von Bundesrat Guy Parmelin umgehend veranlasste Einsetzung einer Task Force unter Mitwirkung der am heutigen «Runden Tisch» vertretenen Verbände und mit Erweiterung auf Vertreter aus dem Finanzbereich zur Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten wird vom HEV ausdrücklich begrüsst. Dies ist zielführender als notrechtliche Schnellschüsse.Die vom Bundesrat erlassenen Verordnungen über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) zum Schutz von Bevölkerung und Volkswirtschaft in Kraft gesetzten Massnahmen sind sehr einschneidend für die Bevölkerung sowie für weite Teile der Wirtschaft. Die Regelungen wirkten sich auch direkt oder indirekt auf die Immobilieneigentümer aus. Sie haben aber auch zu Unsicherheit über den Fortbestand geltender Regeln des Mietrechts bewirkt.Der HEV hat bereits in einer frühen Phase mit einem Schreiben Bundesrat Guy Parmelin als auch für das Wohnungswesen zuständigen Departementsvorsteher aufgefordert, bei seinen Unterstützungsmassnahmen auch die Betroffenheit des Immobilienmarktes auf den aktuellen bundesrätlichen Radarschirm zu nehmen. Der HEV hat dabei betont, dass in die angekündigten Gespräche unbedingt Vertreter der Immobilieneigentümer ebenso wie der Hypothekargeber miteinzubeziehen sind. Nicht zuletzt aufgrund dieser Intervention hat heute Dienstagmorgen ein «Runder Tisch» mit Bundesrat Parmelin stattgefunden, an dem von Seiten der betroffenen Verbände Delegationen des HEV, der Fédération Romande Immobiliére und des Schweizerischen Mieterverbands teilgenommen haben. Gemeinsam als prioritär erkannt und behandelt wurden die Themen Umzüge (Zügeltermin 31.3.), Zahlungsschwierigkeiten von Mietern sowohl im Wohn- als im Geschäftsbereich und Zahlungsschwierigkeiten von Immobilieneigentümern/Vermietern.Der HEV hat in seinen Positionen folgendes festgehalten:- In der ausserordentlichen Situation sind Solidarität und imRahmen der Möglichkeiten fallspezifisch besondere Lösungen allerBeteiligten gefragt. - Umzüge per 31. März sollen dort stattfinden können, wo dieseunter Einhaltung der notwendigenMassnahmen möglich sind. Woimmer möglich jedoch soll - in gegenseitiger Verständigung derBetroffenen - der Zügeltermin verschoben werden. Wenn ein Mieternicht in seine (neue) Wohnung einziehen kann, weil der jetzigeMieter nicht auszieht, muss rechtsverbindlich sichergestelltsein, dass der Vermieter nicht haftbar ist, weil er dasvertraglich zugesicherte Wohnlogis nicht übergeben kann. -Notrechtliche Eingriffe ins Privatrecht - wie etwa die vomMieterverband geforderte Aushebelung des Mietrechts - lehnt der HEVgrundsätzlich entschieden ab. Zu einzelnen, in der aktuellenSituation wirkungsrelevanten Bestimmungen, sollen zeitlich begrenzteAusnahmeregelungen definiert werden. - Vom HEV ebenso abgelehnt wird eine Aufhebung der Zahlungspflichtfür Mieter. Gefragt sind individuelle Lösungen, wo krisenbedingteine Notsituation eintritt und ein Mieter vorübergehend dieZahlungspflicht nicht mehr (vollständig) erfüllen kann. Insolchen Fällen sollen die Parteien unter Einbezug derHypothekargeber auf die konkrete Situation abgestimmte Lösungenaushandeln. - Betreffend vermietete Geschäftsräumlichkeiten istunmissverständlich festzuhalten, dass pandemiebedingtangeordnete Betriebsbeschränkungen bzw. -schliessungen keinen«Mangel am Mietobjekt» im Sinne des Mietrechts darstellen undsomit keinen Anspruch auf eine Mietzinsherabsetzung besteht. - Auch private Immobilieneigentümer und Vermieter, sowohl vonWohn- als auch von Geschäftsräumlichkeiten, haben ihrerseitszahlreiche finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen (bspw. fürHypothekarzinsen, Heizung, Wasser, Allgemeinstrom, Hauswartung,Lift- Serviceabonnemente usw.). - Bei Zahlungsschwierigkeiten von Wohneigentümern und Vermieterndürfen die Hypotheken nicht gleich gekündigt werden. Die«Guillotine-Klausel» in den Hypothekarverträgen ist ausser Kraftzu setzen. Gesamtbetrachtung bleibt zentralDer HEV wird bei seiner Mitarbeit in der Task Force weiterhin auch das zwingend nötige Gewicht auf die Gesamtsicht legen. Der Bund und verschiedene Kantone haben namhafte Unterstützungspakete in zweistelliger Milliardenhöhe beschlossen. Diese setzen bei Unternehmen, Arbeitnehmern, selbständig Erwerbstätigen und Arbeitslosen an. Private Immobilieneigentümer sind darin nicht berücksichtigt. Beim Immobiliensektor geht es um einen wichtigen Teil der Volkswirtschaft unseres Landes. Finanzpakete stützen bereits die Wirtschaft mit der Übernahme von Produktions- und Lohnausfällen und sichern damit in der gesamthaften Wertschöpfungskette Einkommen und Kaufkraft. Eine generelle Aufhebung oder Aussetzung von Zahlungspflichten von betroffenen (Geschäftsraum-)Mietern kann deshalb kein Thema sein. Dies wäre untragbar für viele private Vermieter und auch ungerecht gegenüber den selbstnutzenden Wohneigentümern, die ihren Zahlungspflichten ebenfalls nachkommen müssen. 