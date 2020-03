Bonn (ots) - Die Welt im Ausnahmezustand: Im Kampf gegen das Corona-Virus haben Regierungen rund um den Globus das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Bei rund 330.000 Fällen weltweit reagieren mittlerweile auch zunächst zögerliche Staaten wie die USA und Großbritannien mit drastischen Maßnahmen. Auf dem europäischen Festland ist die Situation weiterhin in Italien besonders dramatisch, doch auch in Spanien spitzt sie sich zu.Wie entwickelt sich die Ausbreitung des Coronavirus? Welche Maßnahmen ergreifen die verschiedenen Regierungen? Welche Kooperationsformen gibt es zwischen den Staaten? Wie wird sich die Welt durch die Pandemie verändern?Alexander Kähler diskutiert mit:Annette Hilsenbeck, ZDF-Korrespondentin in RomMartin Stürmer, VirologeShi Ming, freier JournalistProf. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4555834