Videoanrufe werden in Zeiten von Ausgangssperren immer beliebter. Facebook erlebt nach eigenen Angaben sogar einen Anstieg von 70 Prozent. In Zeiten von Ausgangssperren und sozialer Distanzierung werden Videoanrufe immer wichtiger. Zumal es die einzige digitale Kommunikationsmöglichkeit ist, bei der auch Gestik und Mimik in Echtzeit übertragen werden. Wie stark die Zunahme an Videoanrufen wirklich ist, zeigen jetzt Zahlen von Facebook. Laut Cnet nutzten Ende letzter Woche um 70 Prozent mehr Menschen das Videotelefonie-Feature des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...