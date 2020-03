Nach den kräftigen Kursverlusten an den Börsen weltweit geht es heute endlich wieder deutlich nach oben. Auch TUI, die so stark wie kaum eine andere deutsche Aktie unter der Corona-Hysterie gelitten hat, legt stark zu und verteuert sich aktuell um elf Prozent. Sollten Anleger jetzt auf Schnäppchenjagd gehen?Hierfür spricht ganz klar die starke Marktstellung des Konzerns in vielen attraktiven Bereichen, das starke Management, die solide Bilanz (die natürlich vom Corona-Ausstand erheblich belastet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...