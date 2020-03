FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) wollen sich von nun an wöchentlich zu Maßnahmen austauschen, die der Eindämmung des Corona-Epidemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen dienen. "Wir tun alles, was erforderlich ist, um Vertrauen und Wachstum wieder herzustellen, um Arbeitsplätze zu schützen und das Finanzsystem", heißt es in einer auf der Website des US-Finanzministeriums veröffentlichten Erklärung der G7.

Alle Länder sollten ihre finanziellen Stützungsmaßnahmen ausweiten, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu begrenzen, und die Notenbanken sollten für ausreichend Liquidität sorgen. Die Finanzminister und Notenbankgouverneure wollen ihre Kooperation hierzu verstärken.

March 24, 2020

