MEDIENMITTEILUNG

Olten, 24. März 2020

Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 sowie der Ausschüttung von CHF 3.80

Annahme der Abstimmungen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Neuwahl von Ton Büchner zum Verwaltungsratspräsidenten, Bestätigung aller weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Publikation der pro forma Konzernzahlen 2019 ohne Tertianum

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.80 pro berechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.90 brutto je Namenaktie (CHF 1.24 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.90 je Namenaktie. Die Auszahlung wird am 1. April 2020 erfolgen (Ex-Datum: 30. März 2020).

Annahme der Abstimmungen für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den Vergütungsbericht 2019 der Swiss Prime Site AG angenommen. Darüber hinaus hiessen die Aktionäre in zwei separaten bindenden Abstimmungen, die Gesamtvergütung 2020 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe gut.

Neuwahl von Ton Büchner zum Verwaltungsratspräsidenten, Bestätigung aller weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Neu in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site und zum Verwaltungsratspräsidenten wurde Ton Büchner gewählt. Die Verwaltungsrätinnen Dr. Barbara Frei-Spreiter und Frau Gabrielle Nater-Bass sowie die Verwaltungsräte Christopher M. Chambers, Dr. Rudolf Huber, Mario F. Seris und Thomas Studhalter wurden für eine weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2021 wiedergewählt.

Publikation der pro forma Konzernzahlen 2019 ohne Tertianum

Swiss Prime Site hat die pro forma Konzernzahlen per 30. Juni und 31. Dezember 2019 ohne die Tertianum Gruppe auf ihrer Website publiziert. Damit soll die Vergleichbarkeit der Erfolgsrechnung und Bilanz nach dem Verkauf der Tertianum Gruppe per Ende Februar 2020 verbessert werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Markus Waeber

Tel. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss

Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

