Was sich bereits am frühen Morgen andeute, ist am Abend real: Der DAX hat mit einem deutlichen Plus geschlossen. Genau genommen geht der heutige Sprung als höchster Punktgewinn in die Geschichte des deutschen Börsenbarometers ein. Am Ende zeigte die Anzeigetafel in Frankfurt ein Plus von 959,42 Punkten an.Mitten in der Corona-Krise kann der DAX auch in den Positiv-Rekord-Modus wechseln. Die Erwartung eines billionenschweren Konjunkturpakets in den USA gegen die Folgen der Corona-Krise hat am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...