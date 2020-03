Spenden zugunsten von Feeding America und City Harvest, New York Citys privater Reaktion auf den Hunger und grösster Nahrungsmittelrettungsorganisation

Kyrie Irving hat sich mit Lineage Logistics, dem weltweit größten und innovativsten Anbieter von temperaturkontrollierter Logistik, und Feeding America, der größten nationalen Organisation zur Bekämpfung des Hungers,zusammengetan, um das Bewusstsein für seine Share A Meal-Kampagne zu schärfen, die als Reaktion auf COVID-19 100 Millionen Mahlzeiten* bereitstellen soll. Das Ziel der Kampagne ist es, sicherzustellen, dass während dieser globalen Pandemie keine Familie oder Kinder hungern müssen.

Kyrie spendet persönlich 323.000 USD und bittet seine Familie, Freunde, Fans und Partner, sich ihm anzuschließen und den COVID-19-Response-Fonds von Feeding America zu unterstützen. Lineage Logistics wird alle Spenden bis zu 200.000 USD an City Harvest, New York Citys private Hilfsorganisation zur Bekämpfung des Hungers und größte Lebensmittelrettungsorganisation, verdoppeln, und zusätzlich spenden Kyrie und Lineage über 250.000 Mahlzeiten** an City Harvest, um den von COVID-19 betroffenen Menschen sofort zu helfen.

"Zu sehen, wie die Auswirkungen von COVID-19 unsere Familien, unsere Schulen, unsere Arbeitsplätze und den Zugang zu Nahrungsmitteln erreichen, hat mich wirklich betroffen gemacht", sagte Kyrie. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Feeding America und Lineage Logistics die Share A Meal-Kampagne zu starten, um marginalisierten Gemeinschaften zu helfen, die Nahrungsmittelressourcen zu erhalten, die sie in dieser Zeit benötigen, und mit City Harvest zusammenzuarbeiten, um Mahlzeiten an meine bedürftigen Nachbarn im gesamten Gebiet von New York zu verteilen. Ich danke allen, die an vorderster Front dafür arbeiten, dass wir alle sicher, gesund und satt sind. Gemeinsam können wir die Welt verändern, mit einer kleinen Geste nach der anderen."

"Das COVID-19-Virus stellt eine außerordentliche Herausforderung für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von Lebensmitteln in großem Maßstab dar", sagte Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. "Wir bei Lineage haben ein Unternehmen aufgebaut, das sich der Behütung von Lebensmitteln auf der ganzen Welt widmet, und diese Erfahrung versetzt uns in eine einzigartige Position, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, indem wir unser Angebot teilen einschließlich temperaturkontrollierter Lagerräume, Fachwissen im Bereich der Lieferkettenlogistik und finanzieller Ressourcen."

City Harvest widmet sich der Ernährung von Newyorkern, die Mühe haben, ihre Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen, und als Reaktion auf die COVID-19-Krise und ihre verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen intensiviert die Organisation ihre Bemühungen zur Rettung und Lieferung von mehr Lebensmitteln, um den wachsenden Bedarf zu decken. Ihre Flotte aus 22 Lastwagen, die von Gouverneur Cuomo und dem Bundesstaat New York als unentbehrlich angesehen wird, wird auch weiterhin unterwegs sein und hart dafür arbeiten, dass alle Kinder, Familien und Newyorker in Not in den kommenden Wochen, Monaten und darüber hinaus genügend nahrhafte Lebensmittel erhalten.

Lineage arbeitet mit einer Vielzahl strategischer Partner zusammen, darunter Kyrie und Stephen und Ayesha Currys Stiftung Eat. Learn. Play., um das Kampagnenziel von 100 Millionen Mahlzeiten zu erreichen. In der Erkenntnis, dass COVID-19 eine weltweite Krise ist, arbeitet Lineage mit dem Global FoodBanking Network zusammen, um Gelder zur Verfügung zu stellen, Lebensmittel zu spenden und die Lagerungsressourcen und das Vertriebs-Know-how des Unternehmens auf globaler Ebene freiwillig zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen wird auch sein ausgedehntes Kundennetzwerk, zu dem einige der größten Lebensmittelproduzenten und -hersteller der Welt gehören, nutzen, um sich Lineage bei der Erreichung des ehrgeizigen Ziels von Share A Meal anzuschließen.

Um sich den Bemühungen von Share A Meal anzuschließen und Feeding America und City Harvest zu unterstützen, gehen Sie bitte auf http://feedingamerica.org/kyrie-covid.

*Ein Äquivalent zu 100 Millionen Mahlzeiten wird finanzielle und Sachspenden umfassen, die von Lineage und seinen Partnern an Feeding America und andere Organisationen zur Bekämpfung von Hunger ermöglicht werden.

**Die 250.000-Mahlzeiten-Spende entspricht 25.000 Pfund an Lebensmitteln, die an City Harvest gespendet werden, sowie einer Geldspende von 25.000 USD, gemäß der folgenden Berechnung: 1 = 10 Mahlzeiten.

Über Lineage Logistics

Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich von End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Anlagennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall in der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als Data-Science-Unternehmen Nr. 1 in die von der Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit auf Platz 23. Weitere Informationen finden Sie unter www.lineagelogistics.com.

Über City Harvest

City Harvest ist die größte Lebensmittelrettungsorganisation der Stadt New York und hilft, die fast 1,2 Millionen Newyorker zu ernähren, die sich schwer tun, ihre Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen. Wir werden in diesem Jahr 66 Millionen Pfund Lebensmittel retten und sie kostenlos an Hunderte von Suppenküchen, Speisekammern und andere Partner in den fünf Stadtbezirken liefern. Unsere Programme stärken den Einzelnen durch Ernährungserziehung, erhöhen die Kapazitäten unserer Partner und stärken das lokale Ernährungssystem, indem sie den von Ernährungsunsicherheit betroffenen Newyorkern helfen, Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln zu erhalten, sich diese zu leisten und zu konsumieren. Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie unter www.cityharvest.org

Über Feeding America

Feeding America ist die größte Hungerhilfsorganisation in den Vereinigten Staaten. Über ein Netzwerk von 200 karitativen Essensausgaben und 60.000 Tafeln und Mahlzeitenprogrammen versorgen wir jedes Jahr mehr als 40 Millionen Menschen mit Mahlzeiten. Feeding America unterstützt auch Programme, die die Verschwendung von Nahrungsmitteln verhindern und die Ernährungssicherheit der Menschen, denen wir dienen, verbessern, die Öffentlichkeit über das Problem des Hungers aufklären und sich für eine Gesetzgebung einsetzen, die die Menschen vor dem Hungern schützt. Einzelpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen und die Regierung spielen alle eine Rolle bei der Bekämpfung des Hungers. Spenden Sie. Werden Sie ehrenamtlich tätig. Treten Sie ein. Klären Sie auf. Gemeinsam können wir das Hungerproblem lösen. Besuchen Sie www.feedingamerica.org, finden Sie uns auf Facebook oder folgen Sie uns auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200324005640/de/

Contacts:

Megan Hendricksen

909 821 7692

mhendricksen@lineagelogistics.com