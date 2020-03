Zürich (awp) - Trotz der jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärkten bleibt die Solvenz von Swiss Life stark. Derzeit liege die SST-Quote bei rund 175 Prozent und damit im oberen Drittel des Zielbandes von 140 bis 190 Prozent, schreibt Swiss Life in einer Mitteilung am Dienstag. Aktienrückkäufe sollen vorerst ausgesetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...