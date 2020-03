DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.715,11 +9,24% -27,50% Stoxx50 2.589,48 +7,95% -23,91% DAX 9.700,57 +10,98% -26,78% FTSE 5.446,01 +9,05% -33,79% CAC 4.242,70 +8,39% -29,03% DJIA 20.238,82 +8,86% -29,08% S&P-500 2.405,83 +7,53% -25,53% Nasdaq-Comp. 7.288,85 +6,24% -18,77% Nasdaq-100 7.434,35 +6,10% -14,87% Nikkei-225 18.092,35 +7,13% -23,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,69% -58

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 23,44 23,36 +0,3% 0,08 -60,9% Brent/ICE 27,36 27,03 +1,2% 0,33 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.627,66 1.566,25 +3,9% +61,41 +7,3% Silber (Spot) 14,16 13,46 +5,3% +0,71 -20,7% Platin (Spot) 704,15 649,70 +8,4% +54,45 -27,0% Kupfer-Future 2,19 2,11 +3,9% +0,08 -21,9%

Geldschwemme, Inflationssorgen und Dollar-Schwäche spielen der Krisenwährung Gold in die Hände.

Die Hoffnung auf ein Wirken der globalen Schritte zur Wirtschaftstabilisierung und auf das Zusteuern auf den Wendepunkt bei der Ausbreitung der Pandemie führen zu einer leichten Neubewertung der Erdölnachfrage.

FINANZMARKT USA

Bereits die Börsen in Asien hatten mit Erleichterung auf das Öffnen der Geldschleusen durch die US-Notenbank reagiert. Zudem wächst die Hoffnung, dass der Kongress sich auf ein Stimuluspaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Coronafolgen einigen wird. Chuck Schumer von den Demokraten berichtete von "sehr guten" Gesprächen mit Finanzminister Steven Mnuchin. Am Aktienmarkt werden die abgestürzten Aktien gekauft. Bei den Branchen sind dies zum Beispiel Verbraucherdienstleistungen (+16 Prozent), zu denen auch Reiseunternehmen und Restaurants gehören. Auch der Automobil- (+17 Prozent) und der Energiesektor (+14 Prozent) sind stark gesucht. Bei Einzelwerten haussieren etwa die Aktien der Fluglinie American Airlines um 36 Prozent, die des Mode-Einzelhändlers L Brands um gut 40 Prozent oder des Kreuzfahrtanbieter Royal Caribbean um gut 30 Prozent. Die Fed hatte am Vortag angekündigt, in quasi unbegrenztem Umfang Wertpapiere zu kaufen. Die Coronakrise macht auch vor Twitter nicht Halt. Wie schon etliche andere Unternehmen musste auch der Betreiber des Kurznachrichtendiensts seinen Ausblick zurückziehen. Die Aktie legt dennoch um knapp 7 Prozent zu, da der Dienst aufgrund der Ausgangssperren und Kontaktverbote stärker genutzt wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der DAX schloss auf dem höchsten Stand seit dem 11. März. Fundamental sorgte die Ankündigung praktisch unbegrenzter Anleihekäufe durch die US-Notenbank für eine Absicherung der Kurse nach unten. Viele Aktienkurse legten rekordverdächtige Tagesgewinne hin, so Daimler mit einem Plus von über 27 Prozent. Daimler hat die Finanzstärke des Konzerns betont und mitgeteilt, man benötige trotz der Krise keine Staatshilfen. Im Windschatten zogen VW um 19 Prozent an und BMW um 14,5 Prozent. Der Sektorenindex erholte sich um 15,4 Prozent. Gesucht waren auch die Werte der Versicherungsbranche. Im DAX stiegen Munich Re um gut 20 Prozent und Allianz um knapp 16 Prozent, Scor gewannen gut 22 Prozent - und im MDAX zogen Hannover Rück um 17 Prozent an. Die Branchentitel profitierten von der Entspannung bei ihren Kapitalanlagen mit der Erholung auf der Aktien- und Anleihenseite. Der Branchenindex schnellte um 15,1 Prozent nach oben. Unter den Bankenwerten gewannen ING gut 20 Prozent und Julius Bär knapp 19 Prozent. Im Ölsektor erholten sich BP um knapp 22 Prozent, obwohl der Ölpreis selbst im Verlauf wieder deutlich unter die Tageshochs zurückfiel. Im Blick stand auch der massive Einbruch der europäischen Einkaufsmanagerindizes (PMI). Die Industrie in Deutschland rutschte aber weniger dramatisch als befürchtet ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0770 +0,22% 1,0827 1,0697 -4,0% EUR/JPY 120,03 +0,67% 119,81 119,11 -1,5% EUR/CHF 1,0585 +0,14% 1,0588 1,0541 -2,5% EUR/GBP 0,9159 -1,50% 0,9294 0,9109 +8,2% USD/JPY 111,40 +0,38% 110,64 111,35 +2,4% GBP/USD 1,1765 +1,83% 1,1651 1,1743 -11,2% USD/CNH (Offshore) 7,0869 -0,43% 7,0918 7,1362 +1,7% Bitcoin BTC/USD 6.656,51 +3,13% 6.569,51 6.506,01 -7,7%

Der Dollarindex büßt satte 1,2 Prozent ein. Noch am Vortag hatte diese wichtige Relation des Greenback zu einem Währungskorb noch das höchste Niveau seit 2002 erreicht. Allerdings sehen Marktbeobachter hinter der Dollar-Schwäche auch die Maßnahmen der Fed, die zu einer gigantischen Aufblähung der Bilanz führen dürften und letztlich Inflation bedeuten können.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Anleger reagierten erleichtert auf die Zusicherung der Fed, in quasi unbegrenztem Umfang Anleihen zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. Damit bewies die Fed in den Augen vieler Anleger Handlungsfähigkeit - etwas, das der Politik in den USA derzeit zu fehlen scheint. Den Anlegern in Asien gefalle die Entschlossenheit der Fed, die im Gegensatz zur Zögerlichkeit der Regierung stehe, sagte Stephen Innes von Axicorp. Indexschwergewicht Softbank profitierte in Tokio erneut von den Aktienrückkäufen, die das Unternehmen schon am Montag angekündigt hatte, und haussierten um 19 Prozent. Das australische Parlament hatte Wirtschaftsstimuli im Volumen von 84 Milliarden australischen Dollar beschlossen, was Aktienanleger in Australien honorierten. Im neuseeländischen Wellington würdigten Investoren auch das koordinierte Vorgehen von Regierung, Zentralbank und Geschäftsbanken in der Coronaviruskrise. Neuseeland bereitet sich derzeit auf eine vierwöchige Ausgangssperre vor, die ab Mittwoch gelten soll. China wird die Ausgangsbeschränkungen in Wuhan, wo das Coronavirus erstmals aufgetreten war, am 8. April aufheben. Die Abriegelung der Provinz Hubei, deren Hauptstadt Wuhan ist, wird schon am Mittwoch beendet. Dies beflügelte den chinesischen Aktienmarkt. Wuhan P&S Information Technology und TKD Science & Technology sprangen jeweils um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, während HC SemiTek um 8 Prozent zulegten. Gesucht waren in der Region Aktien der Energiebranche, die von wieder steigenden Ölpreisen mit nach oben gezogen wurden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer: Sonderprüfer bestätigt Angemessenheit von Buchprüfungsprozessen

Die Due-Diligence-Prozesse im Zusammenhang mit Transaktionen beim Bayer-Konzern sind angemessen. Das ist das Ergebnis einer freiwilligen Sonderprüfung, die der Frankfurter Professor Hans-Joachim Böcking durchgeführt hat. "Bayer hat mir weitreichende Einblicke in die Organisation gegeben und umfangreiche Unterlagen vorgelegt", sagte Böcking laut Mitteilung der Bayer AG. "Auf Basis einer eingehenden und sorgfältigen Prüfung und Auswertung der mir vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte komme ich zu dem Ergebnis, dass die von mir geprüften Vorgaben, Anforderungen und Berichtslinien im Zusammenhang mit wesentlichen M&A-Transaktionen angemessen sind."

Volkswagen unterbricht Produktion in Russland für zwei Wochen

Volkswagen unterbricht die Autofertigung in Russland für zwei Wochen. Angesichts der zunehmenden Auswirkungen aus der Corona-Pandemie sei es zu Lieferengpässen gekommen, teilte die VW Group Rus mit. Die Fertigung im Werk Kaluga und die eines Vertragspartners in Nischni Nowgorod würden vom 30. März bis 10. April ausgesetzt. "Bis auf Weiteres können wir unseren Händlern und Kunden eine stabile Versorgung mit Autos und Ersatzteilen bieten", so die VW-Tochter weiter.

Uniper rechnet bei Datteln 4 nicht mit Corona-Verzögerungen

Der Energieversorger Uniper SE rechnet trotz der Einschränkungen infolge der Bekämpfung von Covid-19 mit einem planmäßigen Start des Steinkohlekraftwerks Datteln 4. "Im Moment sehen wir keine Auswirkungen durch die Corona-Krise", sagte Konzernchef Andreas Schierenbeck in einer Videokonferenz mit Journalisten anlässlich des ins Internet verlegten Aurora Spring Forums. Es gebe in Datteln 4 noch Tests, "aber nicht mehr so viele Bauarbeiten". Das MDAX-Unternehmen will die Anlage bis zum Frühsommer dieses Jahres in Betrieb nehmen.

Drägerwerk kündigt Genussscheine der Serie D bis Ende 2022

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA wird sämtliche Genussscheine der Serie D zum Ende des Kalenderjahres 2022 kündigen. In den nächsten Tagen werde diese Entscheidung im Bundesanzeiger bekannt gemacht, erklärte der Medizintechnikkonzern aus Lübeck.

Qiagen ernennt Interims-Chef zum neuen CEO

Das Diagnostikunternehmen Qiagen hat einen neuen CEO gefunden. Wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, haben Aufsichtsrat und Vorstand auf einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, Thierry Bernard bei der für Juni anberaumten Jahreshauptversammlung als Chief Executive Officer und Managing Director zu nominieren. Bernard ist bereits seit 2015 bei Qiagen beschäftigt und hatte die CEO-Position bereits seit Oktober 2019 "ad interim" übernommen. Zudem soll der Finanzvorstand Roland Sackers zur Wiederwahl vorgeschlagen werden.

Salzgitter kann erst kürzlich genannte Prognose nicht aufrechterhalten

Die Salzgitter AG kann wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ihren erst vor einigen Tagen gemachten Ausblick für das laufende Jahr nicht halten. Das Coronavirus und seine unmittelbaren Auswirkungen haben Wirtschaft und Gesellschaft voll erfasst, erklärte der Konzern. Somit lasse sich die Entwicklung des Geschäftsumfelds derzeit nicht seriös prognostizieren und eine neue Prognose für 2020 sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.

Schaeffler setzt Prognose für 2020 aus

Schaeffler setzt angesichts des zunehmend unsicheren Umfelds infolge der Corona-Pandemie die vor zwei Wochen gegebene Prognose für dieses Jahr aus. "Aus heutiger Sicht sind weder der weitere Verlauf noch die wirtschaftlichen Auswirkungen verlässlich abzuschätzen", teilte der Auto- und Industriezulieferer mit. Das Unternehmen wolle eine neue Prognose geben, sobald dies möglich sei.

DEAG will 2020 zweistellig wachsen - Corona-Schäden gedeckt

Die DEAG Deutsche Entertainment will im laufenden Jahr bei Umsatz und EBITDA zweistellig wachsen. Wegen der Conronavirus-Krise könne jedoch derzeit kein detaillierter Ausblick gegeben werden. Für Absagen von Veranstaltungen gebe es einen umfänglichen Versicherungsschutz, welcher auch Covid-19 abdecke. Die ersten Schadensereignisse seien bereits geprüft und bezahlt worden.

ENBW erwägt wegen Corona-Krise späteren Rückbau am AKW Philippsburg

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW muss wegen der Corona-Krise möglicherweise die geplante Sprengung der beiden Kühltürme des Atomkraftwerks Philippsburg verschieben. Bislang seien die Vorbereitungen zwar "planmäßig und gut verlaufen", erklärte der Chef der ENBW-Kernkraftsparte, Jörg Michels. "Wann die Sprengung aber tatsächlich stattfinden wird, ist völlig offen und von vielen Faktoren abhängig - eben auch von der weiteren Entwicklung bei der Coronavirus-Pandemie." Als frühestmöglichen Termin hätte ENBW dem Umweltministerium Baden-Württemberg den 14. Mai 2020 genannt.

Leifheit verschiebt Hauptversammlung - 55 Cent Dividende geplant

Leifheit verschiebt die für den 20. Mai geplante Hauptversammlung auf einen bislang nicht genannten Termin. Der Vorstand des Haushaltsartikelherstellers beschloss bei seiner Sitzung am Dienstag, trotz der großen Unsicherheiten über die möglichen Folgen der Corona-Krise eine Dividende für 2019 zu zahlen. Sie wird mit 55 Eurocent je Aktie aber um 50 Cent geringer ausfallen als im Vorjahr.

NordLB reduziert Verlust 2019 massiv

Die mit Milliardenhilfen gerettete Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat ihren Verlust im vergangenen Jahr sehr deutlich verringert. 2019 betrug der Fehlbetrag noch 69 Millionen Euro, wie das von den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und der Sparkassengruppe getragene Kreditinstitut mitteilte. Im Jahr davor hatten Risikorückstellungen von knapp 1,9 Milliarden Euro zu einem Nettoverlust von 2,4 Milliarden Euro geführt.

SHW reagiert mit Kurzarbeit auf Corona-Krise - Ausblick kassiert

Der Autozulieferer SHW reagiert mit Kurzarbeit auf die sich immer weiter zuspitzende COVID-19-Pandemie. Mit einer temporären Senkung der Produktionskapazität könne auf geringere Nachfrage von Kunden sowie Unterbrechungen in der Zuliefererkette reagiert werden. Das schwäbische Unternehmen machte keine Angaben dazu, inwieweit die Nachfrage bereits rückläufig ist.

Boeing-Chef lehnt Staatsbeteiligung ab - IATA bittet um Hilfe

Boeing-CEO David Calhoun will auf finanzielle Hilfen des Steuerzahlers in Form einer Staatsbeteiligung verzichten. "Ich brauche keine Kapitalbeteiligung des Staates", sagte Calhoun am Dienstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox Business Network. "Wenn sie dies erzwingen, würden wir uns einfach alle anderen Optionen ansehen, und wir haben genug davon." Unterdessen machte sich der Internationale Luftverkehrsverband IATA für möglichst schnelle Unterstützung der Branche stark.

Bombardier stellt wegen Corona-Krise Aktivitäten in Kanada ein

Bombardier stellte wegen der Coronavirus-Pandemie alle nicht-notwendigen Tätigkeiten in den kanadischen Zug- und Flugzeugbereichen ein. Zudem hat das hoch verschuldete Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr ausgesetzt.

GM kassiert Ausblick und zieht 16-Milliarden-Kreditlinine

Der US-Autobauer General Motors (GM) stärkt seine Liquidität. Wie der Konzern mitteilte, plant er, eine Kreditlinie über 16 Milliarden US-Dollar zu ziehen. Zudem wurde der Ausblick für 2020 zurückgezogen.

Intel setzt Aktienrückkäufe wegen Corona-Pandemie aus

Die Aktionäre von Intel müssen auf weitere Aktienrückkäufe seitens des Konzerns verzichten. Der Chiphersteller kündigte an, die Rückkäufe wegen der Corona-Pandemie auszusetzen. Die Dividenden sollen aber weiterhin gezahlt werden. Intel hatte im Oktober angekündigt, Aktien für 20 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 15 bis 18 Monaten zurückzukaufen. Im vierten Quartal wurden Aktien für rund 7,6 Milliarden Dollar zurückerworben.

Mastercard zieht Ausblick 2020 wegen Pandemie zurück

Der Kreditkartenanbieter Mastercard kann seine Prognose für das laufende Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht aufrecht erhalten. Die bisherige Prognose, nach der der Umsatz im niedrigen Zehnerprozentbereich und die operativen Ausgaben im hohen einstelligen Bereich zulegen sollten, ist nicht mehr gültig.

Schlumberger kürzt Investitionen wegen Coronavirus-Pandemie

Der Ölfeldausrüster Schlumberger will angesichts der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr bis zu 30 Prozent weniger investieren als im Vorjahr. Die Aktie notierte nach der Ankündigung im vorbörslichen US-Handel zuletzt 6,2 Prozent fester bei 13,62 US-Dollar.

