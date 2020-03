Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mützenich: Hilfspaket "in einem ersten Schritt unbedingt notwendig"

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat das von der Regierung wegen der Corona-Krise auf den Weg gebrachte massive Hilfspaket als unbedingt notwendig bezeichnet, aber auch Nachbesserungen in weiteren Schritten in Aussicht gestellt. "Das Paket ist aus unserer Sicht in einem ersten Schritt unbedingt notwendig", sagte Mützenich vor einer Sitzung der SPD-Fraktion in Berlin.

G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure beraten wöchentlich

Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) wollen sich von nun an wöchentlich zu Maßnahmen austauschen, die der Eindämmung des Corona-Epidemie und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen dienen. "Wir tun alles, was erforderlich ist, um Vertrauen und Wachstum wieder herzustellen, um Arbeitsplätze zu schützen und das Finanzsystem", heißt es in einer auf der Website des US-Finanzministeriums veröffentlichten Erklärung der G7.

Bayern verdoppelt sein Corona-Hilfspaket auf 20 Milliarden Euro

Bayern hat sein eigenständiges Hilfspaket wegen der Corona-Krise auf 20 Milliarden Euro verdoppelt. "Wir machen uns riesige Sorgen um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München nach einer Kabinettssitzung. Um auch für die nächste Generation den Wohlstand zu sichern, sei es nötig, bei dem erst in der vergangenen Woche beschlossenen Hilfspaket nachzubessern.

Baugewerbe und Bahn vereinbaren vereinfachten Zugang zu Bauaufträgen

Mittelständische Bauunternehmen können künftig nach Angaben des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) einfacher für die Deutsche Bahn bauen. Aus einer Vereinbarung der Bahn mit dem ZDB gehe hervor, dass Bauunternehmen bereits mit Nachweis der branchenüblichen Qualifizierung der "PQ-VOB", des Eintrags in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis), als Lieferant für die Bahn tätig werden könnten.

Corona-Krise drückt Stromverbrauch und Großhandelspreise

Im Zuge der Corona-Krise geraten wegen des sinkenden Stromverbrauchs die Großhandelspreise unter Druck. Sie hätten "bereits deutlich auf die Krise" reagiert, heißt es in einem am Dienstag aktualisierten Dossier des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Ein Stromliefervertrag für den Monat April kostete am Montag 18,55 Euro pro Megawattstunde und damit 40 Prozent weniger als noch vor zwei Wochen.

Experten: Niedriger CO2-Preis setzt Erneuerbare unter Druck

Energieexperten erwarten wegen des krisenbedingt niedrigen CO2-Preises im europäischen Emissionshandel (ETS) zunehmende Härten für Ökostromerzeuger. "Für die Erneuerbaren ist das ein schwierigeres Wettbewerbsumfeld", erklärte der zuständige Projektleiter bei der Denkfabrik Agora Energiewende, Thorsten Lenck, im Gespräch mit Dow Jones Newswires. "Sie werden momentan ausgebremst."

Verdi fordert Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ein höheres Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten im Handel durchsetzen. Nötig sei ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag im Einzel-, Versand-, Groß- und Außenhandel mit einer Aufstockung auf 90 Prozent des Nettolohns, erklärte die Gewerkschaft. Für niedrige Entgeltgruppen müsse es zusätzliche Sonderregelungen geben.

Olympische Sommerspiele in Tokio wegen Corona-Pandemie verschoben

Die in diesem Sommer in Tokio geplanten Olympischen Spiele werden wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Sie sollten nun "spätestens im Sommer 2021" stattfinden, erklärte das Internationale Olympische Komitee (IOC). Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Olympischen Spiele in Friedenszeiten verschoben werden.

Zahl der Corona-Toten in Italien steigt wieder

Italien hat am Dienstag gegen den zuvor verzeichneten Trend einen starken Anstieg der Corona-Todesfälle gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden seien 743 weitere Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte der italienische Zivilschutz mit. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 6.820.

Eurogruppen-Chef will Gipfel Vorschläge im Kampf gegen Corona-Folgen vorlegen

Eurogruppen-Chef Mario Centeno will zu Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag Vorschläge im weiteren Kampf gegen die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Krise vorlegen. Ziel sei es, nach der Video-Konferenz der Euro-Finanzminister am Dienstagabend dem Gipfel "Lösungen zu unterbreiten", sagte Centeno in einer Video-Botschaft. Es müsse dabei verhindert werden, "dass diese Wirtschaftskrise sich in eine Finanzkrise wandelt".

Irland verschärft Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus

Irland schränkt das öffentliche Leben wegen der Coronavirus-Pandemie erheblich ein. Von Mitternacht an müssen alle nicht notwendigen Geschäfte geschlossen bleiben, wie Regierungschef Leo Varadkar am Dienstag ankündigte. Gleiches gelte für Theater, Bibliotheken, Clubs und Sportstätten. Restaurants und Cafés dürfen Essen und Getränke künftig nur noch zum Mitnehmen anbieten. Alle Veranstaltungen müssen den Angaben zufolge abgesagt werden.

Rumänien setzt Militär zur Durchsetzung von Ausgangssperre ein

Angesichts der Coronavirus-Pandemie verschärft Rumänien seine Ausgangssperre drastisch und will sie mithilfe des Militärs durchsetzen. "Die Rumänen werden mit neuen Einschränkungen konfrontiert sein", sagte der rumänische Präsident Klaus Iohannis am Dienstag in einer Fernsehansprache. Bislang galt ein von der Regierung verhängter Ausnahmezustand sowie eine nächtliche Ausgangssperre.

Putin-Berater: Russland hat kein "klares Bild" vom Ausmaß der Corona-Krise

Die russischen Behörden haben nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin kein "klares Bild" vom Ausmaß der Coronavirus-Krise im Land. "Das Problem ist, dass der Umfang der Tests sehr gering ist", sagte Sobjanin, der Russlands Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Pandemie leitet, laut Kreml am Dienstag in einem Gespräch mit Präsident Wladimir Putin.

Markit: Stärkster Einbruch der US-Wirtschaft seit 2009

Die US-Wirtschaft hat im März wegen der Coronavirus-Pandemie den stärksten Einbruch seit einem Jahrzehnt erlitten. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 40,5 von 49,6 Punkten im Vormonat. Das ist der stärkste Rückgang seit August 2009.

Coronavirus breitet sich auch in Südafrika stark aus

Auch in Südafrika breitet sich das neuartige Coronavirus weiter stark aus. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen habe sich um mehr als 150 neue Fälle auf 554 erhöht, sagte Gesundheitsminister Zweli Mkhize. Südafrika ist das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Afrika. Todesfälle gibt es bisher nicht, nach Angaben von Mkhize werden aber zwei Schwerkranke auf Intensivstationen behandelt.

New Yorks Gouverneur alarmiert über "astronomische" Coronavirus-Zahlen

Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York hat angesichts einer dramatischen Zunahme der Coronavirus-Infektionen Alarm geschlagen. Der Demokrat Andrew Cuomo sprach am Dienstag von "beunruhigenden und astronomischen Zahlen". Die Infektionsrate verdopple sich alle drei Tage

Trump warnt vor Zerstörung der US-Wirtschaft durch Anti-Corona-Maßnahmen

US-Präsident Donald Trump hat vor einer Zerstörung der US-Wirtschaft wegen der strikten Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gewarnt. "Man kann ein Land zerstören, indem man es dicht macht", sagte Trump am Dienstag dem Sender Fox News. Sollten die USA Unternehmen wie den Flugzeugbauer Boeing "verlieren", könnten "Millionen Jobs" verloren gehen.

US-Präsident Trump ruft Kongress zu rascher Einigung auf Corona-Hilfspaket auf

US-Präsident Donald Trump hat den Kongress im Streit um ein billionenschweres Coronavirus-Hilfspakets zu einer raschen Einigung gedrängt. "Der Kongress muss den Deal heute verabschieden, ohne all den Unsinn", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Je länger es dauert, desto schwieriger wird es, die Wirtschaft wieder anspringen zu lassen. Das wird unseren Arbeitern schaden."

Indien verhängt "vollständige Ausgangssperre" für drei Wochen

Wegen der Coronavirus-Pandemie greift Indien zu drastischen Maßnahmen und verhängt eine dreiwöchige "vollständige Ausgangssperre" für seine 1,3 Milliarden Bürger. "Ab heute um Mitternacht wird das ganze Land vollständig abgeriegelt sein", um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sagte Premierminister Narendra Modi am Dienstag in einer Fernsehansprache.

US/Neubauverkäufe Feb -4,4% auf 765.000 (PROG: 757.000)

US/Neubauverkäufe Jan revidiert auf 800.000 (vorl: 764.000)

US/Neubauverkäufe Jan Bestand 5,0 Monate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März +1,7% gg Feb

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März +7,9% gg Vorjahr

