KAP AG ERWARTET ERHEBLICHE BELASTUNGEN DURCH CORONAVIRUS-PANDEMIE -VORSCHLAG ZUR AUSSETZUNG DER DIVIDENDEFulda, 24. März 2020 - Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus und den daraus resultierenden Herausforderungen, erwartet die KAP AG (WKN 620840, ISIN DE0006208408) Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität. Die Höhe dieser Belastungen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Hintergrund sind insbesondere die zahlreichen Produktionsstilllegungen im Automobilsektor. Hiervon sind die Segmente engineered products, surface technologies und precision components betroffen. Darüber hinaus könnte eine geringere Nachfrage im Bereich Bau-und Renovierung die Geschäftsentwicklung des Segments flexible films negativ beeinflussen. Die Entwicklung im Segment it/services wird im weiteren Verlauf des Jahres 2020 von der Bereitschaft der Kunden abhängen, in Abhängigkeit steigenden oder nachlassenden Auswirkungen der Corona-Krise laufende Projekte abzuschließen und neue Kundenprojekte zu gewinnen. Erste Maßnahmen zur Gegensteuerung und Eindämmung wurden bereits eingeleitet bzw. sind in Vorbereitung. Dazu zählen u. a. Home Office in weiten Teilen des Konzerns sowie Kurzarbeit an einigen der Standorten in Deutschland. Auf Basis der aktuellen Informationslage ist davon auszugehen, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des KAP-Konzerns im Geschäftsjahr deutlich rückläufig sein wird. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der KAP AG heute gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen (Vorjahr: 2,00 EUR je Aktie).Kontakt KAP AG Eckehard Forberich E: e.forberich@kap.de T: +49 661 103 690Kirchhoff Consult AG Nicole Schuettforth E: nicole.schuettforth@kirchhoff.de T: +49 40 609 186 64Über die KAP AG Die KAP AG ist eine mittelständische Industriegruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern. In den Segmenten engineered products, flexible films, it/services, surface technologies und precision components entwickeln wir innovative industrielle Produkte und technologische Lösungen für internationale Industrie- und Handelsunternehmen. Mit unserer langfristig angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem Wachstumspotential. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und in der Entwicklung von margenstarken Industriesegmenten zu hoch spezialisierten Marktführern. Im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernehmen wir darüber hinaus als verlässlicher Partner zur Verstärkung bestehender oder zum Aufbau zusätzlicher Segmente mittelständische Unternehmen mit attraktiven Marktpositionen. Von unserem Wachstumskurs profitieren unsere Aktionäre durch unsere ertragsorientierte Dividendenpolitik.