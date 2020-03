Mit dem Hashtag gemeinsamgehtalles setzt ALDI in Deutschland in diesen Tagen ein Zeichen der Solidarität. Jetzt bedanken sich die Unternehmen mit einem gemeinsamen TV-Spot bei ihren mehr als 83.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der aktuellen Krise Außerordentliches leisten. Quelle: YouTube-Kanal von ALDI (Nord): aldi-nord.de/gemeinsam-geht-alles Zudem rufen ALDI Nord...

Den vollständigen Artikel lesen ...