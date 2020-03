BERLIN (dpa-AFX) - "Zeit Online" zu Coronakrise und Staatshilfe:



"All jenen, die ständig fordern, der Staat möge sich zurückhalten, Steuern senken und privatisieren, sollte diese Krise eine Lehre sein. Es stimmt, dass eine weltweite Pandemie die absolute Ausnahmesituation ist und niemand voraussagen kann, wann ein solcher Fall eintritt. Doch schwere Krisen, die ökonomische Schocks zur Folge haben, kommen regelmäßig vor, auch wenn die historischen Intervalle keiner Gesetzmäßigkeit folgen und die Ursachen sehr unterschiedlich sein können. (...) Ein Staat kann nicht auf alle Ereignisse vorbereitet sein, nicht jede Naturkatastrophe vorplanen. Aber er kann sich wappnen, indem er in guten Zeiten nicht vorschnell den reflexhaften Rufen nachgibt, staatliche Strukturen zurückzubauen und Steuersenkungen durchzusetzen. Wir sollten davon absehen, anders als andere westliche Industrienationen, die staatliche Handlungsfähigkeit zu untergraben, indem wir die Basis der öffentlichen Einnahmen verkleinern. In Zeiten wie diesen rächt sich eine solche Politik schnell."/yyzz/DP/fba