COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Corona/Bundestag:



"Regierung und Opposition haben sich auf einem Modus verständigt, der sicherstellt, dass die Regierungsmehrheit nicht durch krankheitsbedingte Zufallsmehrheiten gefährdet ist. Das kann man als einen Beweis für den Zusammenhalt der Demokraten in Zeiten einer schweren Krise feiern, und das mag tatsächlich für dieses eine Mal seine Berechtigung haben. Wichtig ist aber festzuhalten, dass dies nicht der Zustand sein darf, der für die Dauer der Krise gelten kann. Niemand darf sich daran gewöhnen, dass ausgerechnet die Maßnahmen, die extrem tief in das Leben der Bürger einschneiden, im Rahmen einer reduzierten parlamentarischen Kontrolle durchgesetzt werden. Im Gegenteil muss unter allen Umständen der Grundsatz verteidigt werden, dass je drastischer die Eingriffe sind, desto intensiver die parlamentarische Beratung sein muss - auch und gerade in Krisenzeiten."