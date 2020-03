Die Bundesregierung hat zwar große Geldzahlungen an die Betriebe zugesagt, noch ist aber die konkrete Durchführung offen. NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn fordert nun eine rasche und unbürokratische Auszahlung der Unterstützung. "Hilfsgeld muss noch im März am Konto der Betriebe sein", so die Forderung Schellhorns.Kleinere Betriebe drohten nach fast zwei Wochen ohne Einnahmen unterzugehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...