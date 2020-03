The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DDA0X96 DZ BANK IS.A1315 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XS4 DZ BANK IS.A1299 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YA0 DZ BANK IS.A1316 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YB8 DZ BANK IS.A1317 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YC6 DZ BANK IS.A1318 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YD4 DZ BANK IS.A1319 BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001053502 BAYERN LSA 20/23 S131 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0WKH0 DEKA DL FESTZINS 20/24 BD01 BON USD NCA XFRA DE000DK0WKJ6 DEKA AD FESTZINS 20/23 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000DK0WKK4 DEKA CD FESTZINS 20/22 BD01 BON CAD NCA XFRA DE000HLB2SU1 LB.HESS.THR.CARRAR 03M/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US191216CN81 COCA-COLA CO 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US191216CP30 COCA-COLA CO 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US191216CQ13 COCA-COLA CO 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US191216CR95 COCA-COLA CO 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US191216CT51 COCA-COLA CO 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US254687FN19 WALT DISNEY 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US254687FP66 WALT DISNEY 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US254687FR23 WALT DISNEY 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US254687FS06 WALT DISNEY 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US3130AJ7E30 FHLB 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US369550BH03 GENL DYNAMICS 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US369550BJ68 GENL DYNAMICS 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US369550BK32 GENL DYNAMICS 20/25 BD01 BON USD N