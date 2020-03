FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.03.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.03.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XSH3 XFRA BMG8571C2239 SUNCORP TECHS HD-,0003

CQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.

9AS XFRA CH0024590272 ALSO HOLDING AG SF 1

