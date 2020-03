SFC Energy: 1.000ste EFOY Pro Brennstoffzelle für öffentliche Sicherheit und Gesundheit in Singapur installiertDGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges SFC Energy: 1.000ste EFOY Pro Brennstoffzelle für öffentliche Sicherheit und Gesundheit in Singapur installiert25.03.2020 / 07:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SFC Energy AG - PressemitteilungSFC Energy: 1.000ste EFOY Pro Brennstoffzelle für öffentliche Sicherheit und Gesundheit in Singapur installiert- EFOY Pro Brennstoffzellen liefern sauberen und zuverlässigen netzfernen Strom für Flutüberwachung, Roboter sowie für Grenz- und Gesundheitsschutz.- Folgeauftrag für SFC Energy, der in Q1 bereits ausgeliefert wurde. Das Volumen des Folgeauftrags beläuft sich auf EUR 1,4 Mio.- Die EFOY Pro-Brennstoffzellen versorgen Roboter, die mit Wärmebildkameras und "Contactless Situation Awareness" Technologie ausgestattet sind, zur Durchführung von COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen.Brunnthal/München, Deutschland, 25. März 2020 - SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, meldet die Installation der 1.000sten EFOY Pro Brennstoffzelle als zuverlässige Netzfern-Stromversorgung für öffentliche Gesundheits- und Sicherheitsinfrastrukturen in Singapur. Die 1.000ste EFOY Pro ist Teil einer großen Brennstoffzellen- und Tankpatronenauslieferung an SFC-Partner Oneberry Technologies. Im ersten Quartal 2020 wurden zur Deckung des steigenden Bedarfs an öffentlicher Gesundheitsinfrastruktur in Singapur weitere Brennstoffzellen und Tankpatronen in einem Gesamtwert von EUR 1,4 Mio. bestellt und ausgeliefert.Oneberry Technologies ist ein erfolgreicher, mehrfach ausgezeichneter Anbieter innovativer Sicherheits- und Überwachungstechnologien und Partner von SFC Energy seit 2010. Das Unternehmen ist ein Marktführer für Fernüberwachungslösungen in Singapur und betreibt bereits über 1.500 "virtuelle Wächter" in der Stadt. Die EFOY Pro Brennstoffzellen kommen in Oneberry-Lösungen in Singapur zum Einsatz, zum Beispiel in mobilen (roboterbasierten) netzfernen Flutfrühwarn-, Überwachungs- und zahlreichen weiteren Sicherheitsanwendungen, bei denen eine zuverlässige Stromversorgung für den unterbrechungsfreien Betrieb kritischer öffentlicher Gesundheits- und Sicherheitsinfrastrukturen unabdingbar ist. Die Oneberry MobiCam, ein schnell mobilisierbares Überwachungssystem, nutzt die Brennstoffzelle für langen netzfernen Betrieb ohne erforderlichen Bedienereingriff."Wir beobachten zurzeit eine rasant wachsende Nachfrage nach allen unseren Systemen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit", sagt Ken Pereira, CEO von Oneberry Technologies. "Mittlerweile haben wir die 1.000ste EFOY Pro Brennstoffzelle dafür verbaut und wir erwarten, dass die Nachfrage im Segment der autonomen Systeme in 2020 um weitere 30 % ansteigen wird.""Wir freuen uns, dass unsere Brennstoffzellen einen Beitrag bei der Durchführung und Kontrolle von COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen spielen können. SFC und Oneberry evaluieren die Einsatzmöglichkeiten von "Contactless Situation Awareness"-Roboter in Europa", sagt Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG.Weitere Informationen zu den Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com. Weitere Informationen zu Oneberry Technologies unter www.oneberry.com.Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).Zu Oneberry Technologies Pte Ltd. Oneberry Technologies ist ein führender Anbieter und Innovator von Sicherheits- und Überwachungstechnologien in Singapur mit einem Fokus auf der Automatisierung physischer Sicherheitslösungen. SFC Pressekontakt: Ulrike Bienert-Loy Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.comIR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de25.03.2020 Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857