NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 25.03.2020;Das Instrument RIB1 DE000A254260 RIB SOFTWARE SE Z.VERK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 25.03.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument RIB1 DE000A254260 RIB SOFTWARE SE Z.VERK. EQUITY has its first trading date on 25.03.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument RIB1 DE000A254260 RIB SOFTWARE SE Z.VERK. EQUITY has its first trading date on 25.03.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y