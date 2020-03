BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. 2019 stieg der operative Gewinn (Funds from Operations 1, kurz FFO1) im Jahresvergleich um knapp 12 Prozent auf 538,1 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Das Management will die Dividende auf 90 Cent je Aktie erhöhen, nach 87 Cent im Vorjahr.



Im laufenden Jahr erwartet der Konkurrent von Vonovia , LEG Immobilien und TAG Immobilien aufgrund des erst kürzlich in Kraft getretenen Mietendeckels in Berlin ein operatives Gewinn etwa auf dem Niveau des Vorjahres./mne/mis

