NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 128 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund der Corona-Krise habe er seine 2020er Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die europäischen Investitionsgüterkonzerne um durchschnittlich 34 Prozent reduziert, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Schätzungen für das organische Umsatzwachstum des Sektors schraubte der Experte um durchschnittlich 9 Prozent nach unten./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

