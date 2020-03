NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA von 28 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der sich zuspitzenden Krise seien Liquiditätsrisiken bei Autobauern nicht von der Hand zu weisen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verschuldung einiger Konzerne könne die überfällige Konsolidierung vorantreiben. Die Fusion von PSA und Fiat Chrysler dürfte mit vernünftigen Anpassungen durchgehen. Er stellt für den Automarkt ein U-förmiges Szenario für eine Erholung auf./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 18:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 20:00 / ET



ISIN: FR0000121501

